Tennisdamen des TC Burgheim steigen erneut auf

Ein hart erkämpfter Sieg in Buchdorf bringt dem TC Burgheim den Meistertitel. Knaben 15 werden Vizemeister.

Das war nicht unbedingt so zu erwarten: Von Beginn der Saison an erspielte sich das Damenteam des TC Burgheim in der Südliga 3 gleich nach dem Aufstieg einen Sieg nach dem anderen. Und das oft gegen Konkurrentinnen, die laut Leistungsklasse deutlich höher eingestuft waren. Von Match zu Match wurden die Burgheimer Damen um Mannschaftsführerin Steffi Barz immer sicherer.

Und dann kam es zum Endspiel in Buchdorf, beim eigentlichen Titelfavoriten. Steffi Barz konnte selbst nicht dabei sein, trotzdem holte sich das Damenteam aus Burgheim in Buchdorf, das bis dahin alle Punktspiele hoch gewonnen hatten, einen hart erkämpften 5:4-Sieg. Dies ist der zweite Aufstieg in Serie und sogar der dritte Meistertitel hintereinander, wenn der Erfolg in der Winterrunde zu Corona-Zeiten mitgezählt wird.

Damen, Südliga 3, TC Buchdorf – TC Burgheim 4:5 In der Besetzung Ann-Kathrin Braun, Lea Stautner, Renate Schmid, Anna Stautner, Marion Studtrucker und Silke Zinsmeister zeigten die Burgheimer Damen, dass sie als Team voll da sind, wenn es darauf ankommt. Ann-Kathrin Braun rang an Position eins eine deutlich stärkre eingeschätzte Gegnerin nieder, das gleiche Kunststück gelang Renate Schmid, Marion Studtrucker und Silke Zinsmeister in ihren Einzelpartien. Die beiden Letztgenannten mussten in den Match-TieBreak und zeigten sich dort hoch konzentriert. Den Burgheimerinnen fehlte vor den Doppel-Partien nur noch ein Punkt, den dann Renate Schmid und Marion Studtrucker holten.

Ergebnisse Braun 6:3, 6:2. Lea Stautner 3:6, 2:6. Schmid 7:5, 6:2. Anna Stautner 2:6, 0:6. Studtrucker 5:7, 6:1, 10:1. Zinsmeister 6:4, 3:6, 10:6; Braun/Lea Stautner 4:6, 4:6. Schmid/Studtrucker 6:4, 6:1. Anna Stautner/Zinsmeister 2:6, 2:6.

Knaben15, Südliga 5, SV Karlshuld – TC Burgheim 3:3 Zum Saisonabschluss gelang den Knaben 15 in Karlshuld eine beachtliche Leistung. Sie wurden mit diesem Unentschieden Vizemeister und können damit mehr als zufrieden sein. Ergebnisse Leoni Studtrucker 0:6, 1:6. Fabian Zinsmeister 1:6, 4:6. Luca Meier 6:3, 6:1. Lenya Kimmerling 6:4, 6:4. Leoni Studtrucker/Zinsmeister 3:6, 3:6. Luca Studtrucker/Meier 6:0, 6:0.

Bambini 12, TSV Ober-/Unterhausen – TC Burgheim 5:1 Die jüngsten Burgheimer mussten sich den Gastgebern, die sich über den Meistertiel freuen durften, deutlich geschlagen geben. Trotzdem können auch die Bambini 12 mit Stolz auf die Gesamtsaison zurückblicken, da sie sich in der Tabelle den dritten Platz holten.

Ergebnisse Ben Bächle 1:6, 0:6. Alexa Krampl 0:6, 0:6, Melina Schulz 1:6, 3:6. Bastian Schleehuber 6:2, 6:1. Bächle/Schleehuber 2:6, 1:6. Krampl/Schulz 5:7, 1:6.