Handball: Nachwuchs des TSV Neuburg verkauft sich teuer

Nachdem die Handball-C-Jugend des TSV Neuburg bereits seit Ostern in der Konstellation für die Saison 2025/26 trainiert, bot der Füchs-Cup der HF Scheyern eine gute Möglichkeit der Standortbestimmung, bevor es in die Sommerferien geht. Kurz vor der Abfahrt musste noch der Ausfall von Elias Dwucet kompensiert werden. So stieg Jonas Heckl mit in den Vereinsbus, mit welchem man sich auf den Weg nach Pfaffenhofen machte.

Im ersten Spiel ging gegen den TSV Milbertshofen. Die Neuburger machten dabei ihre Sache vor allem im Angriff sehr gut und lagen zumeist knapp in Führung. Gleichzeitig ließ man in der Abwehr die Gegner jedoch zu oft ohne wirkliche Gegenwehr passieren. Die schwache Abwehrleistung rächte sich dann, als auch im Angriff in den letzten Minuten nichts mehr zusammenlief. Mit drei Treffern Differenz ging das Match am Ende verloren. Als ein anderes Kaliber - sowohl von der Spielstärke als auch körperlichen Überlegenheit her - stelle sich das Team des ASV Dachau heraus. Ehe sich die Neuburger versahen, lagen sie nach der Hälfe der Spielzeit mit 0:6 zurück. Erst jetzt besannen sie sich auf Ihre eigene Stärke und hielten dagegen. So gelang es bis zum Schluss, zumindest den Rückstand konstant zu halten, auch wenn die Partie nicht mehr zu retten war.

Deutlicher Sieg im Derby gegen Schrobenhausen

Zu einem Derby gegen den SSV Schrobenhausen kam es dann im dritten Duell. Hier konnten die TSV‘ler durchweg überzeugen und bauten ihren Vorsprung über die gesamte Spielzeit kontinuierlich aus. So stand am Ende ein deutlicher Erfolg. Auch im Match gegen das Heimteam der Scheyrer Füchse hatten die Ottheinrichstädter keine Probleme und siegten deutlich mit 11:4. Allerdings bezahlten sie den Sieg mit einer Fußverletzung von Maksim Seewald teuer, welcher somit für das letzte Spiel gegen den späteren Turniersieger SV Söckingen ausfiel. In diesem war die Luft dann auch raus. Die Neuburger versuchten zwar, dagegenzuhalten. Vor allem Torwart Felix Heck glänzte mit schönen Paraden. Doch unter dem Strich stand man auf verlorenem Posten - was sich vor allem daran zeigte, dass in 15 Minuten nur drei eigene Tore gelingen wollten. (heck)

TSV Neuburg: Felix Heckl (TW), Philip Oelsch (3), Korbinian Fischer (9), Quirin Dier (5), Paul Schött (10), Maksim Seewald (7/1), Philipp David (2), Fabian Penker (2), Jonas Heckl (1).