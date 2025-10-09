Ingolstadts Verteidiger Chris Jandric sammelt „handfeste“ Argumente

Als das Champions-Hockey-League-Match zwischen dem HCB Südtirol und ERC Ingolstadt im Schlussabschnitt exakt 143 Sekunden lief, bekamen sowohl seine Mitspieler als auch die Panther-Fans eine ganz andere, neue Facette von Chris Jandric zu sehen. Nach einem wilden Gewühl vor dem Kasten der Hausherren schnappte sich Bozens Angreifer Brad McClure den neuen ERCI-Verteidiger, der sich indes nicht zweimal bitten ließ. Dass Jandric dabei in der Lage ist, seinen Mann zu stehen und ordentlich auszuteilen, wurde anschließend in McClures Gesicht deutlich. Während dieser einen größeren Cut auf seiner Nase davontrug, überstand sein Ingolstädter Widersacher das „Techtelmechtel“ sichtlich unbeschadet.

„Nachdem ich zuvor eine Strafe bekommen hatte, worüber ich etwas sauer war, kam dann auch noch McClure auf mich zu und hat mich zu einem Fight herausgefordert“, berichtet Jandric. „Im Eishockey wird ja bekanntlich immer von einer gewissen Team-Härte gesprochen. Schon allein deshalb bin ich diesem Duell nicht aus dem Weg gegangen, sondern habe mich gestellt“, so der Kanadier weiter. Und das überaus erfolgreich, denn bevor die Unparteiischen den Kampf abbrachen, hatte Jandric seinen Kontrahenten unter sich begraben. „Es war kein leichter Fight, da McClure schon ein ziemlich harter Bursche ist“, grinst der 27-Jährige, der zugleich verrät: „Als wir dann beide am Boden waren und die Referees und getrennt haben, hat der eine der anderen gefragt, ob er o.k. sei. Von dem her war alles nicht so schlimm (lacht)“.

Extra-Lob für Torhüter Brett Brochu

Dass Jandric auch am Tag danach noch bester Laune war, dürfte zweifelsohne nicht nur an seinem erfolgreichen „Eins-gegen-Eins-Duell“ mit McClure, sondern in erster Linie am siegreichen Auftritt seines Teams in der Bozener Sparkasse-Arena gelegen haben. Trotz eines schwachen Starts (die Panther lagen nach dem ersten Drittel noch mit 0:2 zurück) sowie der Tatsache, dass mit Devin Williams, Morgan Ellis, Leon Hüttl, Alex Breton, Daniel Pietta und Kenny Agostino sechs etatmäßige Leistungsträger die Reise nach Italien erst gar nicht mit angetreten hatten, feierten die Oberbayern am Ende einen verdienten 3:2-Sieg, der gleichbedeutend mit der vorzeitigen Achtelfinal-Teilnahme in der Champions-Hockey-League war. „Aufgrund der zahlreichen Umstellungen haben wir schon etwas gebraucht, um in diese Partie zu finden. Ab dem zweiten Drittel hat es unsere Truppe aber dann richtig gut gemacht“, resümiert Jandric, der zudem seinem Goalie Brett Brochu ein Extra-Lob aussprach: „Brett war in den wichtigen Momenten da und hat uns mit seinen Paraden enorm geholfen.“

Helfen soll freilich auch Jandric selbst in dieser Saison mit seinen zweifelsohne vorhandenen (Offensiv-)Qualitäten - sei es im Aufbauspiel, Powerplay oder an der gegnerischen blauen Linie. „Mir gefällt sein gesamtes Fähigkeitsprofil, das er bereits während der Vorbereitung immer wieder an den Tag gelegt hat“, sagt Panther-Headcoach Mark French, der „mit vielen Dingen in seinem Spiel bereits sehr zufrieden“ ist. Dennoch weiß der erfahrene Eishockey-Coach aber auch: „Jetzt, wo es in der DEL-Hauptrunde um Punkte geht, ist es für Chris aber sicherlich nochmals eine neue und größere Herausforderung. Dennoch mache ich mir um ihn absolut keine Sorgen.“

Größte Veränderung für Jandric ist das defensive Spiel in Europa

Und das wohl auch zurecht, denn der Linksschütze scheint bei seiner ersten Europa-Station mittlerweile „richtig“ angekommen zu sein. „Wenn du bislang ausschließlich auf der kleinen nordamerikanischen Eisfläche gespielt hast, sind die neuen Gegebenheiten in Deutschland natürlich schon eine gewisse Umstellung, die man nicht unterschätzen darf. Dennoch fühle ich mich nun wohler und wohler“, verrät Jandric. Die größte Veränderung auf dem Eis sei dabei laut dem amtierenden ECHL-Champion mit den Trois-Rivieres Lions das defensive Spiel gewesen. „Während du in der Offensive etwas mehr Zeit für deine Aktionen hast, sind die Räume in der Defensive, die du verteidigen beziehungsweise zustellen musst, größer. Gerade zu Beginn war das nicht wirklich einfach“, so Jandric, der allerdings gleichzeitig betont, dass seine „Anpassungsphase“ noch nicht gänzlich abgeschlossen sei. „Ich bin überzeugt, dass ich meinem Team nicht nur defensiv, sondern vor allem auch offensiv noch deutlich mehr helfen kann. Und genau daran arbeite ich in jedem Training und Punktspiel hart.“

Mit dem Flugzeug nach Köln

Die nächste Gelegenheit dazu und damit auch seine eigene Plus-/Minus-Bilanz von bislang „-6“ (“Damit kann ich sicherlich nicht zufrieden sein.“) aufzuhübschen, bietet sich Jandric bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien. „Die Jungs haben mir erzählt, dass wir dort in einer sehr großen Halle spielen werden. Darauf bin ich schon sehr gespannt“, berichtet Ingolstadts Nummer sieben, die diesmal gemeinsam mit den Teamkollegen einen besonderen Luxus in Anspruch nehmen darf. „Wir werden erst am Spieltag selbst nach Köln fliegen. Da wir ansonsten zumeist im Bus unterwegs sind, ist das natürlich eine tolle und willkommene Abwechslung“, sagt Jandric.