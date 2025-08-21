Das neue Goalie-Duo des ERCI, Brett Brochu und Devin Williams: Ein Zweikampf, der „Spaß macht“

Brett Brochu, Devin Williams, Sie kennen sich jetzt seit rund drei Wochen. Wie würden Sie denn Ihren neuen Teamkollegen sowohl menschlich als auch sportlich bislang beschreiben, Devin?
DEVIN WILLIAMS: Brett ist ein richtig guter Junge. Er verfügt über eine erstklassige Einstellung, ist sehr lernfähig, fleißig, selbstkritisch und bereitet sich auf jedes Training akribisch vor. Und als Torhüter? Puh, Brett ist technisch unglaublich gut, schnell und liest das Spiel extrem gut. Ich kann daher wirklich nur Gutes über ihn sagen.
ERC Ingolstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden