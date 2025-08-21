Icon Menü
Das neue Torhüter-Duo des ERC Ingolstadt, Brett Brochu und Devin Williams, im großen Doppel-Interview

ERC Ingolstadt

Das neue Goalie-Duo des ERCI, Brett Brochu und Devin Williams: Ein Zweikampf, der „Spaß macht“

Das neue Torhüter-Duo des ERC Ingolstadt, Brett Brochu und Devin Williams, hat sich auf Anhieb bestens verstanden. Im gemeinsamen Interview sprechen sie über ihr Verhältnis, die Zeit in der Ontario Hockey-League sowie einen ehemaligen Mitspieler namens Connor McDavid.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Zwei, die sich auf Anhieb verstehen: Brett Brochu (links) und Devin Williams (rechts) bilden in dieser Saison das Torhüter-Duo beim ERC Ingolstadt. Foto: Dirk Sing

    Brett Brochu, Devin Williams, Sie kennen sich jetzt seit rund drei Wochen. Wie würden Sie denn Ihren neuen Teamkollegen sowohl menschlich als auch sportlich bislang beschreiben, Devin?
    DEVIN WILLIAMS: Brett ist ein richtig guter Junge. Er verfügt über eine erstklassige Einstellung, ist sehr lernfähig, fleißig, selbstkritisch und bereitet sich auf jedes Training akribisch vor. Und als Torhüter? Puh, Brett ist technisch unglaublich gut, schnell und liest das Spiel extrem gut. Ich kann daher wirklich nur Gutes über ihn sagen.

