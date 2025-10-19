A-Klasse Neuburg: Torjäger Lukasz Bar sichert dem BSV Neuburg den Derbysieg

Durch einen 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim II verteidigte die SG Oberhausen/Sinning ihre Tabellenführung. Neuer Zweiter ist der FC Zell/Bruck nach dem deutlichen 5:1-Erfolg bei der SG Klingsmoos/Pöttmes II.

SV Wagenhofen – SV Grasheim 3:1: In einer umkämpften Partie konnte sich der SV Wagenhofen letztlich knapp durchsetzen. In Hälfte eins kamen beide Teams zu guten Abschlüssen. Während Max Neff und Simon Höppler scheiterten, nutzte Philipp Blank einen Konter zum 0:1. Dieser Stand hatte bis kurz vor dem Ende Bestand, ehe die Heimelf aufdrehte. Marco Kutscherauer hätte nach einer knappen Stunde erhöhen können, scheiterte aber vor dem leeren Tor. Binnen drei Minuten drehten dann Simon Höppler nach schöner Vorlage von Fabian Neff (83.) und Patrick Schweizer nach einer Ecke aus dem Getümmel (86.) die Partie. Den Schlusspunkt setzte Marvin Knott nach einem Doppelpass mit Max Neff (94.). (hugo)

SG Klingsmoos/Pöttmes II – FC Zell/Bruck 1:5: Die Gäste lagen bereits nach 20 Minuten durch die Treffer von Stefan Schnell (15.), Christoph Vetter (17.) und Christopher Eichel klar mit 3:0 in Führung und bestimmten das Geschehen. Kurz vor der Pause konnte Simon Hecker noch auf 1:3 verkürzen (45.). Dennoch geriet der Sieg für die Zeller nicht mehr in Gefahr. Im Gegenteil, Daniel Vetter (57.) und Moritz Maurer (79.) erhöhten im zweiten Abschnitt noch auf 1:5. Insgesamt war es ein verdienter Erfolg für die Neuburger Vorstädter, während die Gastgeber weiter am Tabellenende bleiben. (psie)

VfR Neuburg II – BSV Neuburg 2:3: In einem umkämpften Derby gingen die Gäste früh durch einen Weitschuss von Maximilian Stegmann in Führung (6.). Kurz darauf dezimierten sich die VfR’ler: Torwart Mehmet Özdemir flog mit Rot vom Platz (17.). In der 43. Minute erhöhte Dino Zgavec nach einem misslungenen Pass im Spielaufbau der Heimelf auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfR den Druck und nutzte seine Chancen. Nehat Sejfuli (49.) und Tom Kaufhold (53.) stellten auf 2:2. Es folgte ein zweikampfbetontes Spiel mit weiteren Chancen auf beiden Seiten. In der 81. Minute köpfte Lukasz Bar den BSV nach einem Standard zum späten Sieg. (AZ)

DJK Brunnen – BSV Berg im Gau II 2:0: Die Heimelf bestätigte erst spät ihre Favoritenrolle. In der 79. Minute war es Alexander Berger, welcher die DJK in Führung brachte. Christian Koppold sorgte mit seinem 2:0 kurz vor Schluss für die Entscheidung (90.). (AZ)

SV Waidhofen II – SC Feldkirchen 1:6: In der 36. Minute erzielte Oliver Pallmann die Führung für den SCF. Nach dem Seitenwechsel erhöhten zunächst Aron Ghebru (48.) und Safiullah Nazari (78.) auf 0:3. Den Ehrentreffer für den SVW erzielte Alexander Bolzer in der 85. Minute. Folglich erhöhte der SCF den Druck erneut und stellte das Ergebnis auf 1:6. Die Torschützen waren erneut Nazari (85.), Felix Meder (86.) und Ibrahim Tasiu (90.). (AZ)

SV Weichering – DJK Langenmosen 1:2: Im Duell des Dritt- und Viertplatzierten setzten sich letztendlich die Gäste durch. Tim Weber brachte in der 70. Minute die Langenmosener in Führung. Zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Timo Schilling auf 0:2. Zum Anschlusstreffer und dem 1:2-Endstand traf Fardin Gholami kurz vor Ende der Partie (90.). (AZ)

SG Oberhausen/Sinning – SpVgg Joshofen-Bergheim II 2:0: Von Beginn an drückte das Team von Trainer Michael Seeberger auf das Tor der Gäste, konnte allerdings keine der Chancen verwerten. Im Laufe der ersten Halbzeit kam der Aufsteiger aus Joshofen immer besser in die Partie und trotzte der anfänglichen Druckphase der SG. Mit einem torlosen Remis ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es wieder die Heimmannschaft, die besser ins Match fand. In Minute 50 erzielte Flügelspieler Tim Möller nach einer ansehnlichen Ballstafette die verdiente Führung. Ab diesem Zeitpunkt gestaltete sich eine sehr umkämpfte Begegnung. Joshofen tauchte bei Standards immer wieder gefährlich vor dem Gehäuse von Torwart Gastl auf. Zwingende Chancen entwickelten sich dennoch nicht. Für die Erlösung der SG Oberhausen/Sinning sorgte Luis Ball, der einen missglückten Klärungsversuch des Joshofener Keepers abfing und per Lupfer aus 30 Metern den 2:0-Endstand erzielte. (sgos)