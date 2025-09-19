3:2 gegen Wolfsburg: Ingolstädter Panther bringen den Spitzenreiter zu Fall

Der ERC Ingolstadt hat in der noch jungen DEL-Saison 2025/26 das erste positive Ausrufezeichen gesetzt. Im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Grizzlys Wolfsburg kamen die Panther nach einer überzeugenden kämpferischen und über weite Strecken auch starken defensiven Vorstellung zu einem verdienten 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Erfolg. Am Sonntag (16.30 Uhr) steht das Auswärtsmatch bei den Adlern Mannheim an, die ebenfalls am Freitag den Meister aus Berlin mit 7:1 „abschossen“.

Eine gute Nachricht hatten die Panther nach der kurzen Vormittags-Einheit am Spieltag erhalten: Kapitän Morgan Ellis gab sein O.k. für einen Einsatz und feierte damit sein DEL-Saisondebüt. Ebenso wie Angreifer Samir Kharboutli, der in den ersten beiden Partien gegen iserlohn (2:3) und in Dresden (4:2) als überzähliger Akteur auf der Tribüne Platz nehmen musste. Dieses Schicksal ereilte gegen die Grizzlys nun Goalie Brett Brochu (als zehnten Import-Akteur), die Verteidiger Peter Spornberger und Philipp Preto sowie die Angreifer Abbott Girduckis und Nicolas Schindler (für DEL2-Kooperationspartner Ravensburg im Einsatz).

Unterzahl-Formationen der Panther agieren im ersten Abschnitt souverän

Wie wichtig die Rückkehr des Führungsspielers und Routiniers Morgan Ellis für die zuletzt doch arg fehleranfällige Hintermannschaft des ERCI war, wurde gegen die bislang so torhungrigen Wolfsburger (14 Treffer in den ersten beiden DEL-Begegnungen) deutlich. An der Seite von Chris Jandric brachte er sichtbar Ruhe und auch eine gewisse Sicherheit ins Defensiv-Spiel der Panther, auch wenn diese weiterhin noch fehlerfrei agierten. So führten bereits im ersten Abschnitt zwei unnötige Scheibenverluste im eigenen Drittel zu Hinausstellungen gegen Jakin Smallwood (2.) und Philipp Krauß (11.). Beide Male agierten die Unterzahl-Formationen der Einheimischen jedoch souverän und ließen kaum einen Abschluss der Niedersachsen zu.

Ingolstadts Torhüter Devin Williams reagiert mehrfach stark

Dennoch war den Gästen deutlich das aus den ersten zwei Partien gewonnene Selbstvertrauen deutlich anzumerken. Während sich das French-Team über weite Strecken sichtlich schwertat, zu guten Einschuss-Gelegenheiten zu kommen, agierten die Grizzlys zielstrebiger und gefährlicher. So parierte Ingolstadts Schlussmann Devin Williams gegen den gebürtigen Köschinger Timo Ruckdäschel (5./8.), Julian Melchiori (9.) und Justin Feser (20.) jeweils glänzend. Weitere Schüsse von Melchiori (12.), Matt White (15. und Ethan Prow (16.) wurden gerade noch geblockt oder zischten knapp vorbei. Auf der Gegenseite hatten Riley Barber nach einem der wenigen schnellen Gegenangriffe (5.), Daniel Schmölz (19.) und Leon Hüttl (20./Powerplay) durchaus ordentliche Möglichkeiten, die jedoch allesamt ihr Ziel verfehlten.

Riley Sheen bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Deutlich druckvoller kamen die Panther dann aus der ersten Pause - was zweifelsohne auch daran lag, dass sie gleich in Überzahl starten durften. Auch wenn ihnen in dieser knapp 90-sekündigen Phase (noch) kein Treffer gelang, war das berühmt-berüchtigte Momentum plötzlich auf ihrer Seite. Und siehe da, im zweiten Powerplay-Anlauf sollte es endlich klappen: Riley Sheen verzögerte kurz, um die kleine Hartgummischeibe dann platziert im Kreuzeck zu verwandeln - 1:0 (25.). Der ERCI wollte nun mehr und drängte auf das zweite Tor. Trotz weiterer guter Chancen (Austen Keating und Daniel Pietta/beide 27.) fiel dieses allerdings auf der anderen Seite. Zwölf Sekunden vor Ablauf der Strafe gegen Verteidiger Alex Breton hämmerte Spencer Machacek das Spielgerät zum 1:1-Ausgleich unhaltbar für Williams in die Maschen (29.). Da Philipp Krauß (30.) und Myles Powell (38.) für Ingolstadts und Wolfsburgs Tyler Gaudet (33.) weitere „Hochkaräter“ liegenließen, blieb eine weitere Resultats-Veränderung zunächst aus.

Erst ein wahrer Geniestreich von Leon Hüttl brachte die Hausherren schließlich abermals in Front. Der deutsche Nationalverteidiger zog hinter den Grizzlys-Kasten und hatte das Auge für den frei stehenden Myles Powell, der Goalie Dustin Strahlmeier aus kurzer Distanz überwand (42.). Als dann auch noch Riley Barber in der 57. Minute einen an Peter Abbandonato verursachten Penalty eiskalt versenkte, schien der letztjährige Hauptrunden-Erste den „Dreier“ bereits in der Tasche zu haben. Doch nur 43 Sekunden später sorgte Jimmy Lamberts 2:3-Anschlusstreffer für eine turbulente Schlussphase, in welcher die Panther auch noch die (unnötige) Hinausstellung von Sam Ruopp mit viel Einsatz und Kampf schadlos überstanden.

ERC Ingolstadt: Williams - Hüttl, Breton; Ellis, Jandric; Tropmann, Ruopp - Keating, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Ph. Krauß; Kharboutli, Pietta, Sheen; Schmölz, Smallwood, J. Krauß; Hauf. - Tore: 1:0 Sheen (25./PP), 1:1 Machacek (29./PP), 2:1 Powell (42.), 3:1 Barber (57./PS), 3:2 Lambert (57.). - Zuschauer: 3576.