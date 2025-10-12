5:2 gegen Frankfurt: Starkes Mitteldrittel beschert dem ERC Ingolstadt den Sieg gegen die Löwen

Das Auf und Ab des ERC Ingolstadt im bisherigen Saisonverlauf der Deutschen Eishockey-Liga geht weiter. Zwei Tage nach der (unnötigen) 2:3-Niederlage bei den Kölner Haien kamen die Panther im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt zu einem 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)-Sieg, den sie sich vor allem durch ein starkes zweites Drittel verdienten.

„Wir müssen einfach etwas kälter vor dem gegnerischen Tor sein und unsere Chancen besser nutzen. Dafür gilt es, noch härter vor den gegnerischen Kasten zu ziehen, um dort dann auch einmal den einen oder anderen ‚dreckigen‘ Treffer zu erzielen“, sagte Panther-Angreifer Daniel Schmölz angesichts des schon mehrfach in dieser DEL-Saison aufgetretenen „Chancenwuchers“ vor dem Match gegen Frankfurt am Mikrofon von MagentaSport. Auf den Kontrahenten aus Hessen angesprochen, meinte der 33-Jährige: „Wir wissen, dass die Löwen zuletzt ganz gut gespielt haben. Dennoch sind wir gut beraten, mehr auf uns und unser eigenes Spiel zu schauen.“

Ingolstadt leistet sich zunächst zu viele Fehler in der Defensive

Diesbezüglich wären die Oberbayern speziell in den ersten 16 Minuten dieses Aufeinandertreffens freilich auch gut beraten gewesen. Dass sie letztlich bis dahin einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen mussten, hatte indes zwei Hauptgründe: Zum einen taten sie sich schwer, gegen die tief um ihren eigenen Slot herum verteidigenden Gäste zu guten Möglichkeiten zu kommen. Zum anderen leisteten sie sich im Defensiv-Verhalten schlichtweg zu viele Fehler, von denen Frankfurt in dieser Phase „nur“ einen bestrafte. Nachdem der ERCI zunächst eine frühe Unterzahlsituation (4./Daniel Pietta musste nach einem Missverständnis mit einem Teamkollegen auf die Strafbank) unbeschadet überstanden hatte, gingen die Löwen kurz darauf in Führung. Nach einem Scheibenverlust hinter dem eigenen Kasten landete diese bei Ryan McKiernan. Im Fallen bugsierte der Verteidiger das Spielgerät an den Schlittschuh von Daniel Pfaffengut, von wo aus es in den Kasten des machtlosen Brett Brochu rutschte. Da es sich dabei um keine aktive Kickbewegung Pfaffenguts gehandelt hatte, zählte dieser Treffer (7.).

Fauxpas von Verteidiger Sam Ruopp wird nicht bestraft

Viel hätte nicht gefehlt und Frankfurt wäre nur drei Zeigerumdrehungen später sogar das 2:0 gelungen. Sam Ruopp ließ sich an der eigenen blauen Linie viel zu einfach von Cameron Brace „abkochen“. Dieser marschierte allein auf Brochu zu, scheiterte allerdings am kanadischen Goalie der Panther. Dessen Vorderleute fanden erst nach und nach etwas besser in dieses Match und kamen ebenfalls durch einen kuriosen Treffer zum Ausgleich. National-Verteidiger Leon Hüttl (traf in der sechsten Minute bereits die Oberkante der Latte), der am Sonntag sein 250. DEL-Spiel absolvierte und dem nach Informationen unserer Zeitung ein sehr gut dotiertes Angebot des Liga-Konkurrenten Red Bull München vorliegen soll, brachte den Puck in Richtung Löwen-Kasten. Dort stand im Gewühl unter anderem Nathan Burns, von dessen Schlittschuh-Kufe die Hartgummischeibe zum 1:1 ins eigene Tor prallte (16.).

Zwei Ingolstädter Tore innerhalb von 15 Sekunden

Mit deutlich mehr Druck und Zug zum gegnerischen Gehäuse startete die French-Truppe, bei denen unter anderem Chris Jandric als überzähliger Import-Spieler auf der Tribüne saß, ins zweite Drittel. Die Folge: Frankfurts Torhüter Mirko Pantkowski hatte nun deutlich mehr zu tun. In der 28. Minute war der Ex-Kölner dann zum zweiten Mal geschlagen. Ein Schuss von Alex Breton sprang von der Bande zurück zu Kapitän Morgan Ellis, der erst Pantkowskis Schulter und schließlich zum 2:1 traf! Auch wenn Ingolstadt weiter drückte, blieben die Hessen durchaus gefährlich. Doch der starke Brochu parierte mehrfach erstklassig. Auf der Gegenseite sorgten dann die Einheimischen innerhalb von 15 (!) Sekunden für die Vorentscheidung: Erst Riley Barber, dann Peter Abbandonato (beide 37.) erhöhten auf 4:1. Zudem traf kurz vor der zweiten Pause Philipp Krauß in eigener Unterzahl noch den Pfosten (40.).

Nachdem die Panther im Schlussdurchgang eine fünfminütige Überzahl (Dennis Lobach bekam wegen eines Kniechecks gegen Abbandonato eine Spieldauer-Disziplinarstrafe aufgebrummt /46.) ungenutzt verstreichen ließen, verkürzte Timo Kose zwar nochmals auf 2:4 (53.). Zu mehr reichte es für das Rowe-Team allerdings nicht. Vielmehr stellte Johannes Krauß in der 57. Minute den 5:2-Endstand her.

ERC Ingolstadt: Brochu - Ellis, Breton; Hüttl, Ruopp; Tropmann, Preto - Ph. Krauß, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Schmölz; Girduckis, Keating, Sheen; Pietta, Kharboutli, J. Krauß; Hauf. - Tore: 0:1 Pfaffengut (7.), 1:1 Hüttl (16.), 2:1 Ellis (28.), 3:1 Barber (37.), 4:1 Abbandonato (37.), 4:2 T. Kose (53.), 5:2 J. Krauß (57.). - Zuschauer: 3964.