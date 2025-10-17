7:4 gegen Nürnberg: Das nächste „Tor-Spektakel“ des ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat auch das dritte bayerische Derby in der DEL-Saison 2025/26 gewonnen. Nach den beiden Siegen gegen München (6:3) und Straubing (6:5 nach Penaltyschießen) kamen die Panther am Freitagabend auch gegen die Nürnberg Ice Tigers dank einer deutlichen Leistungssteigerung ab dem zweiten Drittel zu einem verdienten 7:4 (1:3, 3:0, 3:1)-Erfolg. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es weiter mit der Auswärtspartie bei den Schwenninger Wild Wings.

Dass zwischen einem CHL-Kontrahenten aus Dänemark und einem Gegner aus der Deutschen Eishockey-Liga doch ein himmelweiter Unterschied vorherrscht, bekamen die 4185 Zuschauer in der Saturn-Arena zunächst im ersten Drittel eindrucks- oder auch leidvoll (wenn sie Panther-Anhänger waren) vor Augen geführt. Konnten sich die Oberbayern zwei Tage zuvor beim 8:2-Schützenfest gegen die Odense Bulldogs auf dem Eis angesichts der unzähligen Freiräume noch nach Lust und Laune austoben, wurden sie nun von den Nürnberg Ice Tigers in Sachen Zweikampf- und Defensiv-Verhalten gnadenlos bestraft. Nachdem Kenny Agostino dem Gäste-Verteidiger Cody Haiskanen in der Rückwärtsbewegung maximal Begleitschutz geleistet hatte, bedankte sich dieser mit dem 0:1 (9.). Auch Riley Barbers zwischenzeitlicher 1:1-Ausgleich (12.) brachte nicht wirklich Besserung ins fehlerhafte Spiel der Panther. Ganz im Gegenteil.

Ingolstadt agiert im ersten Drittel zu fehlerhaft

Nur 27 Sekunden später konnte Constantin Braun unbedrängt im gegnerischen Slot die Scheibe annehmen, da Myles Powell einen Schritt zu spät kam und die Nürnberger erneut in Führung schießen (12.). Apropos Powell: Seine Formation mit Kenny Agostino und Philipp Krauß hatte zunächst vor allem defensiv große Probleme und ließ immer wieder gute Möglichkeiten der Ice Tigers zu. Zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Nürnberg dann sogar auf 1:3. Einem starken Meireles-Zuspiel gab der unbedrängte Marcus Weber noch die entscheidende Richtungsänderung, sodass ERCI-Goalie Devin Williams abermals chancenlos war. Da half es letztluch auch wenig bis nichts, dass die Panther nach den ersten 20 Minuten ein positives Schussverhältnis von 13:9 aufwiesen.

Was auch immer Headcoach Mark French seinen Schützlingen in der ersten Pause gesagt beziehungsweise mit auf den Weg gegeben hatte - es entfaltete schnell seine erhoffte Wirkung. Hilfreich war dabei zweifelsohne die Tatsache, dass die Hausherren nach zuvor fünf Partien ohne einen Powerplay-Treffer endlich mal wieder in Überzahl erfolgreich waren. Als Braun auf der Strafbank saß, fälschte Powell einen „Schuss-Pass“ von Alex Breton zum 2:3 ab (22.). Plötzlich war das berühmt berüchtigte „Momentum“ wieder aufseiten des ERC Ingolstadt. Die Panther machten nun mächtig Druck und wurden bereits in der 25. Minute mit dem 3:3 belohnt. Torschütze war dabei ein Akteur, der am Mittwoch gegen Odense seine ersten beiden Saisontreffer erzielt und damit ganz offensichtlich den Bann gebrochen hatte: Abbott Girduckis!

Stürmer Philipp Krauß bringt die Panther erstmals in Führung

Auch wenn die Franken im Anschluss das Geschehen wieder offen gestalten und phasenweise die Ingolstädter sogar längere Zeit in deren Hälfte einschnüren konnten, hatten die Panther wenige Minuten vor der zweiten Drittelpause dieses Match endgültig gedreht. Nachdem Ice Tigers-Schlussmann Evan Fitzpatrick zuvor noch gegen Myles Powell und Philipp Krauß erstklassig parieren konnte, traf Letzterer im Nachsetzen zum 4:3 (37.). Eine (erstmalige) Führung, welche der letztjährige Hauptrunden-Erste nicht mehr aus der Hand geben sollte. Spätestens als DEL-Topscorer Riley Barber im Powerplay die Scheibe mit einem spektakulären Handgelenkschuss im gegnerischen Kasten versenkt (43.) sowie Abbott Girduckis ein tolles Keating-Zuspiel zu seinem zweiten Tor des Tages genutzt hatte (50.), war dieses bayerische Derby zugunsten des ERCI entschieden. Erneut Haiskanen für Nürnberg (57.) sowie Powell für Ingolstadt (59./ins leere Gehäuse) sorgten für die beiden Schlusspunkte in diesem „Tor-Spektakel“.

ERC Ingolstadt: Williams - Ellis, Breton; Hüttl, Ruopp; Tropmann, Jandric - Ph. Krauß, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Schmölz; Girduckis, Keating, Sheen; Kharboutli, Pietta, J. Krauß; Hauf. - Tore: 0:1 Haiskanen (9.), 1:1 Barber (12.), 1:2 Braun (12.), 1:3 Weber (14.), 2:3 Powell (22./PP), 3:3 Girduckis (25.), 4:3 Ph. Krauß (37.), 5:3 Barber (43./PP), 6:3 Girduckis (50.), 6:4 Haiskanen (57.), 7:4 Powell (59./ENG). - Zuschauer: 4185.