7:3 in Zug: Der ERC Ingolstadt lässt es in der Champions-Hockey-League krachen

Der ERC Ingolstadt hat seinen ersten Erfolg in der Champions-Hockey-League-Saison 2025/26 eingefahren – und was für einen! Die Panther kamen am Freitagabend beim EV Zug (Schweiz) nach einem furiosen zweiten Drittel zu einem verdienten 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)-Sieg. Weiter geht es bereits am Sonntag (14 Uhr) beim HC Lausanne.

„Ich erwarte, dass wir uns insgesamt weiter von Spiel zu Spiel steigern. Unsere Leistung gegen KalPa war über einen Großteil der Partie schon richtig gut. Wir müssen bereit sein, gegen europäischen Spitzenmannschaften wie Zug und Lausanne die jeweilige Herausforderung anzunehmen, über 60 Minuten hart zu arbeiten und ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen“, hatte Riley Sheen im Vorfeld dieser Begegnung die Marschroute ausgegeben. Dass dabei auf ihn und seine Teamkollegen am Freitag in Zug ein „echtes Brett“ warten würde, war dem Panther-Stürmer freilich bewusst – zumal er in der Saison 2023/24 insgesamt zehn Matches für den EVZ bestritt.

Ingolstadts Trainer Mark French baut seine Sturmreihen um

Im Vergleich zu den vorherigen (Test-)Spielen hatte Ingolstadts Cheftrainer Mark French seine Angriffsformationen erneut umgebaut. „Wir sind immer noch dabei, die richtige Chemie zwischen unseren Stürmern und damit auch die entsprechenden Reihen zu finden“, erklärte French. Nachdem die ursprünglich angedachte Paradelinie mit Kenny Agostino, Myles Powell und Neuzugang Riley Barber bislang noch nicht wirklich „zündete“, beorderte French diesmal Austen Keating anstelle Barbers, der dafür Philipp Krauß und Peter Abbandonato an seine Seite bekam, zu Agostino und Powell. Zudem bildeten Riley Sheen, Daniel Pietta und Abbott Girduckis sowie Johannes Krauß, Jakin Smallwood und Daniel Schmölz jeweils eine Reihe.

Noch bevor sich diese jedoch gefunden hatten, lagen die Panther nach einem regelrechten „Katastrophenstart“ bereits mit 0:2 hinten. Nach einem krassen Fehlpass in der eigenen Zone konnte Ingolstadts Schlussmann Brett Brochu den ersten Versuch von Fabrice Herzog noch parieren. Doch beim Nachschuss standen gleich zwei (!) Schweizer mutterseelenallein vor dem ERCI-Kasten. Lino Martschini war es schließlich, der die Scheibe unbedrängt über die Torlinie schob (4.). Doch damit nicht genug. Exakt 99 Sekunden später durften sich die Hausherren erneut über jede Menge Freiraum im gegnerischen Abwehrdrittel freuen. Nutznießer war diesmal Andreas Wingerli, der frei stehend vor Brochu auf 2:0 erhöhte (5.).

Ingolstädter Panther wachen nach einer frühen Auszeit auf

Ingolstadts Cheftrainer Mark French reagierte und nahm eine Auszeit. Erst danach fanden seine Schützlinge allmählich in dieses Match – und waren sogar in der neunten Minute etwas überraschend zurück! Nachdem Myles Powell noch an EVZ-Goalie Leonardo Genoni gescheitert war, drückte Austen Keating den Puck aus kurzer Distanz zum 1:2 ins Netz. Für die Panther war dies ganz offensichtlich ein Weckruf, den nun nahmen sie auch offensiv an dieser Partie teil. Erst Johannes Krauß (11.), dann Peter Abbandonato (12.) scheiterten jeweils an Genoni, der wenige Augenblicke später allerdings erneut chancenlos war. Bei einem schnellen Konter bediente Riley Barber den durchgestarteten Sam Ruopp, der Genoni das kleine Spielgerät zwischen die Schoner zum 2:2-Ausgleich schob (14.).

Furioses zweites Drittel des ERC Ingolstadt

Was die rund 50 mitgereisten ERCI-Anhänger dann im zweiten Abschnitt zwischen der 24. und 31. Minute von ihrer Mannschaft zu sehen bekamen, dürfte zweifelsohne gehörig Lust auf mehr in dieser Spielzeit gemacht haben. Nachdem Routinier Daniel Pietta die Oberbayern zunächst in eigener Unterzahl erstmals in diesem Duell „spektakulär“ in Front geschossen hatte (24./der Center war kurz vor dem EVZ-Kasten ausgerutscht und traf dann auf den Knien), schraubten Riley Barber (25.), Chris Jandric mit seinem ersten Panther-Treffer (27.) und Alex Breton (31.) das Ergebnis auf sage und schreibe 6:2 aus Ingolstädter Sicht. Zugs Nationaltorhüter Genoni hatte danach genug und machte Platz für seinen Stellvertreter Tim Wolf. Dieser hielt bis zur zweiten Pausensirene sein Gehäuse ebenso sauber wie sein Gegenüber Brochu, der mehrfach stark parierte.

Auch wenn Tomas Tatar nur 29 Sekunden nach Wiederbeginn ein Powerplay zum 3:6 nutzte, ließen sich die Panther diesen verdienten Erfolg nicht mehr nehmen. Ebenfalls mit einem Akteur mehr auf dem sorgte nur zwei Zeigerumdrehungen später abermals Keating für die endgültige Entscheidung in dieser torreichen Partie.

ERC Ingolstadt: Brochu – Hüttl, Breton; Jandric, Preto; Ruopp, Tropmann; Spornberger – Agostino, Powell, Keating; Ph. Krauß, Abbandonato, Barber; Sheen, Pietta, Girduckis; J. Krauß, Smallwood, Schmölz; Hauf. – Tore: 1:0 Martschini (4.), 2:0 Wingerli (5.), 2:1 Keating (9.), 2:2 Ruopp (14.), 2:3 Pietta (24/SH), 2:4 Barber (25.), 2:5 Jandric (27.), 2:6 Breton (31.), 3:6 Tatar (41./PP), 3:7 Keating (43./PP). – Zuschauer: 4099