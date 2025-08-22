6:4 gegen Zürich: Der ERC Ingolstadt besiegt den CHL-Titelträger

Der ERC Ingolstadt hat in seinem dritten Testspiel den ersten Sieg eingefahren. Die Panther kamen am Freitagabend beim Vinschgau-Cup in Latsch gegen die ZSC Lions aus Zürich zu einem verdienten 6:4 (4:1, 1:2, 1:1)-Erfolg. Am Sonntag (18 Uhr) geht es gegen den HC Pustertal.

„Wir werden bei dieser Partie gegen einen sehr guten Gegner sehen, wo wir gerade stehen. Und natürlich hoffen wir, dass das Team in seinem Entwicklungsprozess den nächsten Schritt macht“, meinte Mark French im Vorfeld dieses Duells. Um sich tatsächlich ein genaues Bild über den aktuellen Leistungsstand zu machen, bot der Panther-Headcoach gegen den amtierenden Champions-Hockey-League-Sieger sowie Titelträger aus der Schweiz seine derzeit wohl beste Formation auf. Als überzählige Akteure mussten Peter Spornberger, Samir Kharboutli und Luca Hauf zuschauen.

„Eishockey vom Feinsten“ in den ersten 14 Minuten

Was das Trio von seinen Teamkollegen speziell in den ersten 14 Minuten zu sehen bekam, war „Eishockey vom Feinsten“. Nachdem Riley Sheen die Panther in der fünften Minute in Front geschossen hatte, kamen diese erst so richtig in Fahrt und konnten ihr aus der vergangenen Saison „berüchtigtes“ Tempospiel aufziehen. Verteidiger Edwin Tropmann mit einer bärenstarken Einzelleistung (9.), Philipp Krauß in Unterzahl (12./sein Bruder Johannes saß auf der Strafbank) sowie Myles Powell nach schöner Vorarbeit seiner beiden Sturmpartner Kenny Agostino und Riley Barber (14.) schraubten das Ergebnis im mit 400 Zuschauern ausverkauften Ice Forum in Latsch auf 4:0!

Erst als ZSC-Coach Marco Bayer anschließend eine Auszeit nahm, wachte seine Truppe zumindest etwas auf. Prompt verkürzte Willy Riedi auf 1:4 (18.). Für die Eidgenossen war dies zugleich der endgültige Startschuss in dieses Match. Rudolfs Balcers nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn und Jesper Fröden (28.) münzten die nun spielerische Überlegenheit in Treffer um, ehe Jakin Smallwood bei einem Abpraller blitzschnell reagierte und auf 5:3 stellte (38.). Austen Keating mit dem „Empty-Net-Goal“ 32 Sekunden vor dem Ende sowie Thierry Bader kurz darauf stellten den 6:4-Endstand her.

„Wir haben sehr stark angefangen und gleich vier Tore geschossen, danach aber etwas nachgelassen. Nach den drei Gegentreffern haben wir uns jedoch wieder gefangen und vor allem defensiv eine gute Arbeit geleistet“, resümierte ERCI-Verteidiger Edwin Tropmann, der gleich doppelten Grund zur Freude hatte: „Es war heute mein erstes Tor im Trikot eines DEL-Vereins. Daher ist das natürlich etwas Besonderes und wird mir immer in Verbindung bleiben, zumal es auch ein sehr schönes war.“

ERC Ingolstadt: Williams – Breton, Hüttl; Jandric, Ellis; Ruopp, Preto; Tropmann – Agostino, Powell, Barber; Sheen, Abbandonato, Ph. Krauß; Keating, Pietta, Schmölz; J. Krauß, Smallwood, Girduckis; Schindler. – Tore: 1:0 Sheen (5.), 2:0 Tropmann (9.), 3:0 Ph. Krauß (12./SH), 4:0 Powell (14.), 4:1 Riedi (18.), 4:2 Balcers (21.), 4:3 Fröden (28.),5:3 Smallwood (38.), 6:3 Keating (60./EN), 6:4 Bader (60.)