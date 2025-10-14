Panther-Headcoach Mark French erwartet gegen Odense ein „intensives Match“

Ihre „Pflichtaufgabe“ haben die Ingolstädter Panther bereits in der vergangenen Woche erfüllt. Trotz der Tatsache, dass Cheftrainer Mark French beim Gastspiel in Bozen mit Devin Williams, Alex Breton, Leon Hüttl, Morgan Ellis, Kenny Agostino und Daniel Pietta gleich sechs Leistungsträger geschont hatte, stand am Ende ein verdienter 3:2-Erfolg, mit dem die Oberbayern den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase der Champions-Hockey-League unter Dach und Fach brachten. Im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen den dänischen Vertreter Odense Bulldogs geht es für den letztjährigen Hauptrunden-Ersten der Deutschen Eishockey-Liga somit „nur“ noch um die bestmögliche Platzierung nach der Hauptrunde. Nach dem fünften Spieltag liegt man im CHL-Klassement auf einem guten achten Rang.

Während die Einheimischen somit das Endrunden-Ticket bereits gelöst haben, wollen die Gäste aus Dänemark genau dieses noch tun. Derzeit auf Position 19 liegend, zählt daher für die Schützlinge von Cheftrainer Jason O‘Leary, der unter anderem auch schon die Iserlohn Roosters in der DEL coachte, nur ein Erfolg nach regulärer Spielzeit. Im bisherigen Verlauf der Champions-Hockey-League kam der amtierende dänische Meister, der in seinem Kader auch einige schwedische Akteure stehen hat, zu Siegen gegen Red Bull Salzburg (2:1) und Mountfield HK (4:3 nach Penaltyschießen), während es gegen den KAC Klagenfurt (3:6), die ZSC Lions Zürich (2:4) und Kometa Brno (2:5) Niederlagen setzte.

Nachwuchs-Verteidiger Dominik Zerhoch wohl diesmal nicht dabei

„Aufgrund der Tatsache, dass Odense noch um den Achtelfinal-Einzug kämpft, erwarte ich ein sehr intensives Match“, sagt Panther-Coach Mark French, der mit einem klaren Ziel vor Augen in dieses Aufeinandertreffen geht: „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, weiter an unserem Spiel zu arbeiten und uns zu verbessern.“ Mit welchem Kader der 54-jährige Kanadier dieses Vorhaben in die Tat umsetzen möchte, stand am Dienstag allerdings noch nicht fest. Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Form die „Rotationsmaschine“ auch in dieser Begegnung angeworfen wird, soll erst am Spieltag selbst fallen. Nicht zum Einsatz kommen wird jedoch aller Voraussicht nach Jung-Verteidiger Dominik Zerhoch. Der 19-Jährige aus der eigenen DNL-Mannschaft feierte am vergangenen Mittwoch in Bozen sein Profi-Debüt an der Seite von Peter Spornberger. Bis zum nächsten Einsatz dürfte es somit noch etwas dauern.