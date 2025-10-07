ERC Ingolstadt: Eine besondere Rückkehr für Ingolstadts Peter Spornberger

Busfahrten sind im Leben eines Eishockey-Profis nicht unbedingt das, was zu seinen absoluten Lieblings-Beschäftigungen zählen - auch wenn sie zweifelsohne einen großen Teil des Berufsbildes ausmachen. Als das Teamgefährt des ERC Ingolstadt am Dienstagmittag um 12 Uhr von der Saturn-Arena aus ablegte, dürfte vor allem ein Passagier den rund fünfstündigen Trip nach Bozen liebend gerne angetreten haben: Peter Spornberger!
ERC Ingolstadt
