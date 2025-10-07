Icon Menü
Der ERC Ingolstadt gastiert am Freitag in der Champions-Hockey-League in Bozen

ERC Ingolstadt

ERC Ingolstadt: Eine besondere Rückkehr für Ingolstadts Peter Spornberger

Beim CHL-Match am Mittwoch gegen den HCB Südtirol gastiert Verteidiger Peter Spornberger mit den Ingolstädter Panthern in seiner Heimatstadt sowie beim Ex-Klub. Ein ERC-Sextett wird dabei geschont.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Auftritt in der Heimat: Peter Spornberger und der ERC Ingolstadt gastieren am Mittwoch in der CHL beim HCB Südtirol in Bozen.
    Auftritt in der Heimat: Peter Spornberger und der ERC Ingolstadt gastieren am Mittwoch in der CHL beim HCB Südtirol in Bozen. Foto: Johannes Traub

    Busfahrten sind im Leben eines Eishockey-Profis nicht unbedingt das, was zu seinen absoluten Lieblings-Beschäftigungen zählen - auch wenn sie zweifelsohne einen großen Teil des Berufsbildes ausmachen. Als das Teamgefährt des ERC Ingolstadt am Dienstagmittag um 12 Uhr von der Saturn-Arena aus ablegte, dürfte vor allem ein Passagier den rund fünfstündigen Trip nach Bozen liebend gerne angetreten haben: Peter Spornberger!

