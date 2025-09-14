4:2 in Dresden: Ingolstädter Panther crashen die Eislöwen-Partie

Der ERC Ingolstadt hat in der noch jungen DEL-Saison 2025/26 seinen ersten (Arbeits-)Sieg eingefahren. Zwei Tage nach der 2:3-Auftaktpleite gegen die Iserlohn Roosters kamen die Panther beim DEL2-Meister und DEL-Neuling Dresdner Eislöwen zu einem 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)-Erfolg.

Noch bevor das Eröffnungsbully in der mit 4412 ausverkauften Joynext-Arena fiel, wurde es aus Sicht der Hausherren emotional. Das traditionelle Meisterbanner wurde oberhalb der Nord- beziehungsweise Fankurve der Eislöwen hochgezogen. Ein Vorgang, bei dem zweifelsohne auch beim einen oder anderen Panther-Anhänger, der am Sonntag die Reise nach Sachsen angetreten hatte (über 200 lautstarke Ingolstädter waren vor Ort), Erinnerungen an das Jahr 2014 hochkommen ließen. Der damalige Headcoach: Niklas Sundblad, der nun die Dresdner zum ersten Mal in deren Vereinsgeschichte in die Deutsche Eishockey-Liga geführt hatte. Einer seiner Schützlinge war dabei auch Nicolas Schindler, der für Luca Hauf in den Spieltagskader gerutscht war und somit ein besonderes Wiedersehen an seiner letztjährigen Wirkungsstätte feierte.

Schlechte Ingolstädter Erinnerungen an Dresdens Goalie Julius Hudacek

Beide Teams hielten sich indes nicht lange mit etwaigen Feierlichkeiten oder Belauern des jeweiligen Kontrahenten auf. Ganz im Gegenteil. Es dauerte lediglich 50 Sekunden, ehe Devin Williams zum ersten Mal eingreifen musste. C.J. Suess kam im Slot völlig frei zum Abschluss, scheiterte jedoch auf der Gegenseite am stark reagierenden ERCI-Schlussmann. Kurz darauf machte auf der Gegenseite Peter Abbandonato (2.) mit einem Akteur Bekanntschaft, den Ingolstädter Profis und Fans noch aus der vergangenen Play-off-Halbfinalserie gegen die Kölner Haie in nicht allzu guter Erinnerung haben: Julius Hudacek. Der ehemalige KEC- und jetzige Eislöwen-Goalie hatte die Oberbayern seinerzeit regelrecht zur Verzweiflung getrieben. Und auch diesmal ließ sich der 37-jährige Slowake bis unmittelbar vor der ersten Pause nicht überwinden.

Ehemaliger Meister-Panther Travis Turnbull bringt Dresden in Führung

Bis dahin hatten die Panther nach und nach das Kommando auf dem Eis übernommen, hatten deutlich mehr Puckbesitz und wiesen letztlich auch ein deutliches Plus in Sachen Schussverhältnis (10:5) aus. Dass sie dennoch in der neunten Minuten in Rückstand gerieten, war nahezu eine „Blaupause“ aus der vorherigen Partie gegen die Iserlohn. Hatten dort bereits zwei schlechte Wechsel zu den Gegentoren zwei und drei geführt, wurde auf ähnliche Art und Weise den Eislöwen das erste DEL-Tor in deren Klub-Historie ermöglicht. Nachdem das French-Team mehrere Sekunden regelwidrig mit sechs Feldspielern auf dem Eis gestanden hatten, mussten sie folgerichtig in Unterzahl agieren - und kassierten prompt das 0:1! Torschütze war - und das passte natürlich wie die „Faust aufs Auge“ zu dieser Begegnung - ausgerechnet ein Profi, der gemeinsam mit Sundblad einst die deutsche Meisterschaft in die Donaustadt gebracht hatte: Travis Turnbull! Was für eine (Eishockey-)Geschichte.

Bereits zuvor und auch danach hatte sich den Gästen gleich mehrfach die Gelegenheit auf einen oder gar mehrere Treffer geboten. Doch Hudacek und seine Vorderleute, die darüber hinaus zahlreiche gegnerische Schüsse mit großem Einsatz blockten, hielten ihren Kasten zunächst sauber. Exakt 56 Sekunden vor der ersten Pause war es dann aber doch soweit: Nachdem die Panther für mächtig Verkehr vor Hudacek gesorgt hatten, fand ein Schuss von Jakin Smallwood den Weg zum 1:1-Ausgleich ins Gehäuse des DEL-Neulings (20.).

Ingolstadts Torhüter Devin Williams pariert einen Penalty

Was sich dann speziell in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs in der Joynext-Arena abspielte, erinnerte zweifelsohne stark an das bereits erwähnte Play-off-Semifinale zwischen Ingolstadt und Köln: Es entwickelte sich ein Duell „Panther gegen Hudacek“. Die Eislöwen waren mit dem hohen Tempo der Oberbayern phasenweise schlichtweg überfordert. Einziges Problem aus Sicht der ERCI-Akteure: Sie hatten den Dresdner Torhüter nun regelrecht „heiß“ geschossen. Die Bilanz zwischen der 21. und 30. Minute: 11:0 Torschüsse - aber kein weiterer Treffer! Fast schon unglaublich, aber wahr: Dieser wäre direkt im Anschluss beinahe auf der anderen Seite gefallen. Bei einem der wenigen Entlastungsangriffe wusste sich Verteidiger Philip Preto gegen Trevor Parkes nur mit einem Foul zu helfen - Penalty! Doch der Gefoulte scheiterte mit seinem Versuch am überragend parierenden Williams (32.).

Die Sachsen wurden nun wieder mutiger und kamen ihrerseits durch David Suvanto (35.) und Andrew Yogan (37.) zu erstklassigen Chancen, hatten aber gleichzeitig auch Glück, dass Alex Breton bei seinem Schuss auf den kurzfristig verwaisten Eislöwen-Kasten gerade noch (regelwidrig) von C.J. Suess gestoppt werden konnte (39./das anschließende Powerplay brachte nichts ein). In der 43. Minute war die „Hudacek-Wand“ schließlich doch durchbrochen: Eine tolle Kombination über Abbott Girduckis und Daniel Pietta veredelte Philipp Krauß zur 2:1-Führung. Die überlegenen Ingolstädter hatten wieder alle Trümpfe in ihrer Hand.

Panther-Verteidiger Alex Breton macht alles klar

Doch anstatt auf den wohl vorentscheidenden dritten Treffer zu drängen, agierten sie nun deutlich zu passiv. Abgesehen von einem Krauß-Pfostenschuss (49.) agierte die Sundblad-Truppe gefährlicher und wurde schließlich sogar mit dem 2:2-Ausgleich durch Emil Johansson belohnt (52.). Dass die mitgereisten Panther-Fans am Ende ihre Mannschaft dennoch feiern konnten, lag unter anderem daran, dass kurz vor Schluss „menschliche Züge“ zeigte, als er einen Schuss von Edwin Tropmann durch die Fanghand rutschen ließ (55.). 25 Sekunden vor der Schlusssirene machte schließlich Alex Breton mit seinem Abschluss ins leere Dresdner Tor alles klar (60.).

ERC Ingolstadt: Williams - Hüttl, Breton; Preto, Jandric; Tropmann, Ruopp - Keating, Powell, Agostino; Girduckis, Pietta, Sheen; Barber, Abbandonato, Ph. Krauß; Schmölz, Smallwood, J. Krauß; Schindler. - Tore: 1:0 Turnbull (9./PP), 1:1 Smallwood (20.), 1:2 Ph. Krauß (43.), 2:2 Johansson (52.), 2:3 Tropmann (55.), 2:4 Breton (60./ENG). - Zuschauer: 4412 (ausverkauft).