6:5 gegen Straubing: Alex Breton lässt die Ingolstädter Panther jubeln

Durch einen Treffer seines Top-Verteidigers Alex Breton 21 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung hat der ERC Ingolstadt auch das zweite Derby in dieser noch jungen DEL-Saison gewonnen. In einer spektakulären und torreichen Partie gegen die Straubing Tigers behielten die Panther mit 6:5 (2:2, 3:1, 0:2, 1:0) die Oberhand. Am Sonntag (14 Uhr) geht es für den ERCI zum deutschen Meister Eisbären Berlin.

Im Vergleich zur 2:5-Niederlage am vergangenen Sonntag in Bremerhaven hatte das Trainerteam der Panther seinen Spieltagskader erneut auf einigen Positionen verändert. Während Torhüter Brett Brochu, die Verteidiger Philipp Preto und Peter Spornberger sowie die Angreifer Luca Hauf und Samir Kharboutli als überzählige Akteure diesmal auf der Tribüne der mit 4591 Zuschauern ausverkauften Saturn-Arena Platz nehmen mussten, kehrten Devin Williams (Tor), Geburtstagskind Chris Jandric (Verteidigung) sowie Philipp Krauß, der gemeinsam mit seinem Bruder Johannes sowie Jakin Smallwood eine Angriffsreihe bildete, zurück.

Es ist für uns ein großes Derby! Solche Duelle bereiten mir unglaublich viel Spaß. Was ich bislang von den Tigers gesehen habe, liegt den Eindruck nahe, dass sie bereits sehr nahe an dem sind, was sie als Spielstil und Philosophie verkörpern wollen. Sie sind in der Lage, dich sehr schnell zu bestrafen, wenn du mit der Scheibe eine schlechte Entscheidung triffst. Aber auch defensiv agieren sie sehr physisch und strukturiert. Daher wartet eine richtig große Herausforderung auf uns“, hatte Mark French im Vorfeld dieses Duells gegenüber unserer Zeitung verlauten lassen - und der ERCI-Coach sollte recht behalten!

Straubing erwischt den besseren Start

Bereits nach knapp 50 Sekunden hätten die Niederbayern in Führung gehen können, ja eigentlich sogar müssen. Tim Fleischer hatte plötzlich das leere Panther-Gehäuse vor sich, brachte jedoch das Kunststück fertig, die Scheibe am Pfosten vorbeizuschießen. Kurz darauf machten es die Straubinger allerdings besser. Konnte Williams den ersten Versuch von Wade Allison aus kurzer Distanz noch parieren, reagierte Tyler Madden im Nachsetzen am schnellsten und traf zum 0:1 (3.). Die Hausherren hatten zunächst sichtlich Probleme, sich gegen die konsequent verteidigenden Tigers, die vor allem die zentrale Position vor dem eigenen Kasten sauber hielten, sowie zahlreiche Schussversuche blockten, überhaupt Chancen zu erspielen. Erst als Peter Abbandonato nach einer tollen Kombination mit Riley Barber und Alex Breton zum ersten Mal das gegnerische Gehäuse von Florian Bugl in Bedrängnis brachte, schien das Momentum langsam aber sicher in Richtung Ingolstadt zu gehen.

Ingolstädter Panther drehen die Partie

Und siehe da, innerhalb von lediglich 24 (!) Sekunden hatte das French-Team diese Begegnung - zumindest vorübergehend - tatsächlich gedreht. Erst profitierte Myles Powell von einem Scheibenverlust Nicolas Beaudin in der eigenen Zone (13.). Dann stand Daniel Schmölz bei einem Abbandonato-Zuspiel genau dort, wo er am liebsten steht: unmittelbar vor dem Tor! Es war zugleich der erlösende erste Saisontreffer des 33-Jährigen. Dass die Panther dennoch nicht mit einer Führung in die erste Pause gingen, hatte zweifelsohne auch etwas mit Pech zu tun. Bei einem schnellen Drei-gegen-Zwei-Gegenstoß kam Nicolas Halloran zentral zum Abschluss, den ERCI-Kapitän Morgan Ellis, der den Schuss mit seinem Bein blocken wollte, unglücklich und unhaltbar für Williams entscheidend abfälschte (18.).

Was die 4591 Zuschauer in der ausverkauften Saturn-Arena im zweiten Abschnitt zu sehen bekamen, erinnerte zweifelsohne stark an das Geschehen in den ersten 20 Minuten. Erneut erwischte Straubing den deutlich besseren Start, ging durch Elias Hede (23.) abermals in Führung und hätte diese unmittelbar danach sogar noch ausbauen können. Doch während Williams einen weiteren Gegentreffer in dieser Phase verhinderte, hatten die Panther wieder die richtigen Antworten parat - und das gleich dreifach! Powell nutzte erst eine „Zwei-auf-Null“-Situation zum 3:3-Ausgleich (26.), ehe Abbandonato mit seinem ersten DEL-Tor (30.) und wiederum Schmölz (32.) erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Oberbayern, die in der Verteidigung dennoch nicht immer sattelfest wirkten, herausschossen. Dass diese auch in der 38. Minute noch Bestand hatte, lag indes ausschließlich an Devin Williams. Als Tim Brunnhuber mutterseelenallein vor ihm auftauchte, reagierte der Panther-Goalie glänzend.

Ingolstadts Stürmer Peter Abbandonato mit drei Assists

Und dennoch musste der ERC Ingolstadt letztlich in die Verlängerung. Nachdem Straubings Josh Melnick noch den Pfosten getroffen hatte (50.), sorgten erneut Madden (53.) sowie Nicolas Beaudin exakt 37 Sekunden vor der Schlusssirene bei „Sechs-gegen-Fünf“ doch noch für den 5:5-Ausgleich. In der anschließenden „Zusatzschicht“ hatten dann beide Teams mehrfach die Entscheidung auf dem Schläger. Für den Zusatzpunkt sorgte schließlich Alex Breton auf Zuspiel von Abbandonato, der somit neben seinem eigenen Treffer auch noch drei Assists sammelte.

„Ich hatte in dieser Woche ein längeres Gespräch mit unserem Trainer Mark French“, verriet Abbandonato, der in den ersten sechs DEL-Partien punktlos geblieben war, nach der Partie. „Dabei hat er mir gesagt, dass ich ein guter Stürmer sei und in meiner Spielweise nichts verändern sollte. Meine Tore und Punkte würden definitiv kommen“, so der Panther-Angreifer weiter, der mit einem freudigen und erleichterten Gesichtsausdruck hinterherschob: „Es tut einfach gut, wenn dein Trainer hinter dir steht und dir vertraut. Das macht vieles einfacher.“

ERC Ingolstadt: Williams - Hüttl, Breton; Ellis, Jandric; Tropmann, Ruopp - Sheen, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Schmölz; Girduckis, Pietta, Keating; Ph. Krauß, Smallwood, J. Krauß. - Tore: 0:1 Madden (3.), 1:1 Powell (13.), 2:1 Schmölz (14.), 2:2 Halloran (18.), 2:3 Hede (23.), 3:3 Powell (26.), 4:3 Abbandonato (30.), 5:3 Schmölz (32.), 5:4 Madden (53.), 5:5 Beaudin (60./6-5), 6:5 Breton (65.). - Zuschauer: 4591 (ausverkauft).