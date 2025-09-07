3:1 in Lausanne: Perfekter Dienstausflug des ERC Ingolstadt in die Schweiz

Der ERC Ingolstadt hat auch sein zweites Champions-Hockey-League-Spiel in der Schweiz gewonnen. Zwei Tage nach dem spektakulären 7:3-Erfolg beim EV Zug, kamen die Panther auch beim HC Lausanne zu einem verdienten 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)-Sieg und machten damit bereits einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde der europäischen Königsklasse.

Im Vergleich zur Partie gegen Zug nahm Panther-Headcoach Mark French drei Veränderungen vor. Während Devin Williams für Brett Brochu zwischen den Pfosten stand, rotierten Samir Kharboutli und Nicolas Schindler für Luca Hauf und Routinier Daniel Pietta, der eine Verschnaufpause erhielt, in den Spieltagskader. Das Ziel vor dem Eröffnungsbully war indes klar: Ein „Stotterstart“ wie zuletzt in Zug, als man nach fünf Minuten bereits mit 0:2 zurück lag, sollte diesmal unter allen Umständen vermieden werden. Und genau das gelang den Oberbayern auch. Zwar hatten die Hausherren bereits nach wenigen Sekunden durch Austin Czarnik den ersten „Hochkaräter“ auf dem Schläger (1./Williams regierte dabei stark). Doch im Anschluss arbeitete der ERCI vor allem in der eigenen Verteidigungszone hoch konzentriert und machte es den Eidgenossen schwer, zu weiteren guten Abschlüssen zu kommen.

ERC Ingolstadt setzt immer wieder Nadelstiche

Auf der Gegenseite setzte Ingolstadt immer wieder Nadelstiche. Riley Sheen (2.) und Alex Breton (7.) tauchten dabei jeweils vor Kevin Pasche auf, konnten den HC-Goalie dabei jedoch nicht überwinden. Gefährlich vor den beiden Gehäusen wurde es zunächst vor allem dann, wenn eine der beiden Mannschaften in Überzahl agierten durfte. Riley Sheen, Kenny Agostino, Myles Powell (alle 8.) und Leon Hüttl (15.) hätten dabei die Panther durchaus in Führung schießen können, brachten die Scheibe aber nicht über die gegnerische Torlinie.

Strittige Hinausstellung gegen Ingolstadts Leon Hüttl

Apropos Hüttl: Der deutsche Nationalverteidiger staunte nicht schlecht, als er in der 16. Minute von den Unparteiischen mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Nach Ansicht der Videobilder entscheiden die Referees auf „Slew Footing“ - was bedeutet, dass Hüttl seinem Gegenspieler von hinten oder der Seite mit dem Bein beziehungsweise Schlittschuh die Beine weggezogen und ihn gleichzeitig nach unten oder hinten gedrückt haben soll! Zweifelsohne eine harte und strittige Entscheidung. Während dieser Unterzahl hatte das French-Team Glück, dass Ken Jäger nur den Pfosten traf (20.).

Starke Rettungstat von Verteidiger Edwin Tropmann

Zwei starke und gelungene Aktionen innerhalb von wenigen Sekunden sorgten dann dafür, dass der ERC Ingolstadt in der 25. Minute in Führung ging. Erst verhinderte Verteidiger Edwin Tropmann bei einem „Drei-gegen-Eins“-Konter der Schweizer mit einer tollen Rettungstat einen möglichen Gegentreffer, ehe kurz darauf auf der Gegenseite das erste Tor in diesem Match fiel. Pasche konnte einen von Abbott Girduckis abgefälschten Jandric-Schuss nur nach vorne prallen lassen. Riley Sheen reagierte am schnellsten und überwand den Lausanner Goalie im kurzen Eck! Für die Einheimischen war dies ganz offensichtlich ein Wirkungstreffer. Bis zur zweiten Pause hatte Williams kaum gefährliche Situationen zu überstehen, um weiterhin die „Null“ festzuhalten. Dagegen hatte Girduckis gleich zwei gute Möglichkeiten auf seinem Schläger. Doch einmal scheiterte er an Pasche (34.), beim zweiten Mal zischte sein Versuch knapp vorbei (38.).

Da die Ingolstädter auch im Schlussabschnitt weiter erstklassig verteidigten, Williams bei den wenigen Gelegenheiten des HCL hellwach war und in der 51. Minute auch das Powerplay „stach“, war es auch ERCI-Sicht unter dem Strich ein perfekter Dienstausflug in die Schweiz! Fabian Heldner saß 64 Sekunden in der „Kühlbox“, als Alex Breton ein geduldiges Überzahlspiel der Panther mit dem 2:0 krönte. Der ERCI hatte alles im Griff - zumindest bis kurz vor dem Ende! Nachdem sich Jakin Smallwood eine „übermotivierte“ Strafzeit leistete und diese Jason Jäger bei „Sechs-gegen-Vier“ mit dem 1:2 bestrafte (58.), kam nochmals Spannung auf. Doch bereits kurz machte erneut Breton mit seinem Kunstschuss aus der eigenen Zone ins verwaiste Lausanner Gehäuse endgültig den Deckel drauf (59.).

ERC Ingolstadt: Williams - Breton, Hüttl; Jandric, Preto; Ruopp, Tropmann; Spornberger - Agostino, Powell, Keating; Ph. Krauß, Abbandonato, Barber; Sheen, Girduckis, Kharboutli; J. Krauß, Smallwood, Schmölz; Schindler. - Tore: 0:1 Sheen (25.), 0:2 Breton (51./PP), 1:2 Fuchs (58./6-4); 1:3 Breton (59./ENG). - Zuschauer: 5123.