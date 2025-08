Panther-Stürmer Daniel Schmölz: „Wollen in dieser Spielzeit den nächsten Schritt machen“

Daniel Schmölz, am Montag stand beim ERC Ingolstadt das erste offizielle Eis-Training in der Vorbereitung auf dem Programm. Worauf haben Sie sich denn nach der mehrmonatigen Sommerpause am meisten gefreut?

DANIEL SCHMÖLZ: Einfach auf alles - sei es auf die Jungs im Allgemeinen, mit diesen wieder zu trainieren, einen geregelten Ablauf zu haben sowie natürlich auf die Spiele vor den Fans! Worauf ich mich in diesem Jahr zudem freue, ist die Champions Hockey-League, die ich ja in der Vergangenheit schon einmal mit Köln und Augsburg erleben durfte.

