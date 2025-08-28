1:3 gegen Ilves Tampere: Panthern werden die Grenzen aufgezeigt

Nichts zu holen gab es für den ERC Ingolstadt zum Auftakt in der diesjährigen Champions Hockey-League. Am Donnerstagabend mussten sich die Panther dem finnischen Vertreter und Traditionsklub Ilves Tampere mit 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) geschlagen geben. Bereits am Samstag (18.30 Uhr) kommt es erneut zum Duell Deutschland gegen Finnland, wenn der amtierende Titelträger KalPa Kuopio in der Donaustadt gastiert.

Exakt 52 Sekunden mussten die 3015 Zuschauer in der Saturn-Arena - darunter auch eine rund 30-köpfige Reisegruppe aus Tampere - warten, ehe der erste Pflichtspiel-Treffer in der Saison 2025/26 fiel. Aus Sicht des ERCI-Anhangs allerdings auf der falschen Seite. Nachdem sich der 16-fache finnische Meister locker ins Ingolstädter Drittel kombiniert hatte, zog Luke Henman aus zentraler Position einfach mal ab. Sein Schuss fand den Weg zwischen den Schonern des neuen Panther-Schlussmanns Brett Brochu hindurch ins Netz - 0:1 (1.). Einen schlechteren Start in dieses Match hätten die Schützlinge von Headcoach Mark French, der neben dem angeschlagenen Morgan Ellis noch freiwillig auf die überzähligen Luca Hauf und Johannes Krauß verzichtete, nicht hinlegen können.

Ilves Tampere ist technisch und läuferisch überlegen

Auch in der Folge taten sich die Hausherren gegen die technisch und läuferisch starken Skandinavier schwer, überhaupt zu guten Möglichkeiten zu kommen. Selbst während eines Powerplays in der Anfangsphase hatte Ilves-Goalie Dominik Pavlat keine großen Schwierigkeiten, seinen Kasten sauber zu halten. Ganz anders die Gäste, die nach Scheibengewinnen blitzschnell umschalteten und immer wieder für Gefahr für Brochu sorgten. Als sich auf Ingolstädter Seite nacheinander Philipp Krauß und Leon Hüttl auf die Strafbank verabschiedeten, wartete Tampere geduldig auf eine perfekte Abschluss-Gelegenheit - und bekam diese schließlich in der achten Minute. Krauß hatte gerade wieder einen Schlittschuh auf das Eis gesetzt, als Jens Lööke einen Abpraller zum 0:2 nutzte (8.). Die Panther arbeiteten sich buchstäblich in diese Begegnung und hatten kurz vor der ersten Pause das Pech auf ihrem Schläger, dass die Scheibe den Weg über die gegnerische Torlinie nicht fand. Erst scheiterte Chris Jandric an Pavlat, dann Riley Barber im Nachsetzen am Pfosten (18.).

Ingolstadts Samir Kharboutli trifft nur den Pfosten

Hätte es ein weiteres Beispiel für den vorherrschenden (Leistungs-)Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten unter den Augen des langjährigen ERCI-Stürmers Wojciech Stachowiak, der am Montagmorgen sein NHL-Abenteuer in Tampa antreten wird, gebraucht, wurde dieses zu Beginn des zweiten Abschnitts geliefert. Während die Hausherren bei einer „Zwei-gegen-Null“-Situation (!) nur den linken Pfosten trafen (Samir Kharboutli/22.), nutzten die Finnen nur zwei Zeigerumdrehungen später gleich ihre erste Möglichkeit in diesem Durchgang zum dritten Treffer: Erik Borg sah den am „langen Pfosten“ frei stehenden Matic Török - 0:3 (24.). Kurzum: Auch in Sachen Chancenverwertung bekam der letztjährige Hauptrunden-Sieger der DEL seine Grenzen aufgezeigt. Daran konnte auch Riley Sheen in der 29. Minute nichts ändern. Obwohl er bereits an Pavlat vorbeigezogen war, brachte er den Puck nicht am bereits auf dem Boden liegenden Tschechen vorbei.

Begehrte Unterschriften: Stürmer Wojciech Stachowiak, der den ERC Ingolstadt in Richtung NHL verlässt, gab vor der Partie gegen Tampere noch eifrig Autogramme. Foto: Dirk Sing

Auch wenn Daniel Schmölz im Schlussabschnitt nach Zuspiel von Austen Keating noch der erste Pflichtspiel-Treffer der Panther in dieser Saison gelang (43.), war der Erfolg der Truppe von Cheftrainer Tommi Niemelä im weiteren Verlauf freilich nicht mehr gefährdet. Dafür agierte diese auch am Ende zu souverän und abgebrüht.

ERC Ingolstadt: Brochu - Breton, Hüttl; Ruopp, Jandric; Preto, Tropmann; Spornberger - Agostino, Powell, Barber; Keating, Abbandonato, Ph. Krauß; Kharboutli, Pietta, Schmölz; Sheen, Smallwood, Girduckis; N. Schindler. - Tore: 0:1 Henman (1.), 0:2 Lööke (8./PP), 0:3 Török (24.), 1:3 Schmölz (43.). - Zuschauer: 3015.