3:2 in Bozen: Ingolstädter Panther stehen so gut wie sicher im Achtelfinale der CHL

Dem ERC Ingolstadt ist die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions-Hockey-League kaum noch zu nehmen. Die Panther kamen beim HCB Südtirol zu einem 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)-Sieg und feierten damit in diesem Wettbewerb ihren dritten Erfolg. Das abschließende Vorrunden-Spiel findet am Mittwoch in der Saturn-Arena gegen den dänischen Vertreter Odense Bulldogs statt.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hatte Cheftrainer Mark French in diesem Aufeinandertreffen gleich auf sechs etatmäßige Stammkräfte verzichtet. So traten Torhüter Devin Williams, die Verteidiger Alex Breton, Leon Hüttl und Morgan Ellis sowie die Angreifer Kenny Agostino und Daniel Pietta den Trip nach Südtirol erst gar nicht mit an. Ganz im Gegenteil zu Youngster Dominik Zerhoch aus dem eigenen DNL-Team, der sein Debüt bei den Profis feierte und dabei ein Verteidiger-Duo mit dem Bozener Lokalmatador der Panther, Peter Spornberger, bildete. „Nachdem wir auch während einer DEL-Spielzeit in Situationen kommen können, in denen wir einige Ausfälle zu beklagen haben, wollen wir diese Partie nutzen, um einige Dinge und Kombinationen zu testen“, erklärte French und ergänzte: „Zudem ist es für jene Spieler, die bislang noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen oder auch eine andere Rolle haben, sich entsprechend zu zeigen.“

Das Vorhaben gelingt in den ersten 20 Minuten nur mittelmäßig

Ein Vorhaben, das in den ersten 20 Minuten nur mittelmäßig gelang. Gegen die mit zahlreichen ehemaligen DEL-Akteuren gespickten Italiener taten sich die dezimierten Gäste sichtlich schwer, überhaupt zu guten Einschuss-Möglichkeiten zu kommen. Selbst bei zwei Überzahl-Gelegenheiten sprangen kaum einmal Chancen heraus. Auf der Gegenseite wurde es vor dem Kasten von ERCI-Schlussmann Brett Brochu zumeist dann gefährlich, wenn die HC-Paradereihe mit Dustin Gazley, Matt Bradley und Shane Gersich auf dem Eis war. Konnten die Oberbayern das Geschehen bis zur 16. Minute noch offen beziehungsweise torlos gestalten, musste Brett Brochu in der Folge bis zur ersten Pause doch noch zweimal hinter sich greifen. Erst reagierte Gersich nach einem abgeblockten Gazley-Schuss am schnellsten (16.). Dann war Bradley bei einem Gersich-Zuspiel vor dem Panther-Gehäuse exakt 16 Sekunden der Drittelsirene einen Tick schneller als Philipp Preto und stellte auf 2:0 (20.). Eine Zwei-Tore-Führung, die zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht unverdient war.

ERC Ingolstadt agiert im zweiten Drittel deutlich druckvoller

Was auch immer Ingolstadts Trainer Mark French seinen Schützlingen in der Kabine gesagt hatte - es schienen durchaus deutliche Worte gewesen zu sein. Die Panther wirkten plötzlich deutlich bissiger, druckvoller und auch zielstrebiger. Und siehe da, mit dem nun deutlich höheren Tempo hatte der HCB Südtirol sichtlich Probleme. Einen der schnellen Gegenstöße schloss Torjäger Riley Barber in der 24. Minute mit seinem Schlittschuh (allerdings war es keine Kick-Bewegung) zum 1:2 ab. Die Gäste waren nun endgültig zurück in diesem Match und glichen dieses bereits fünf Zeigerumdrehungen später sogar aus. Einem Schuss von Philipp Preto gab Bozens Jason Seed noch eine entscheidende Richtungsänderung - 2:2 (29.).

Was folgte, war ein offener Schlagabtausch mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Währen bei den Panthern Johannes Krauß (29./38.) und Riley Sheen (34.) an HCB-Goalie Gianluca Vallini scheiterten, hatte auf der gegenüberliegenden Seite Cristiano DiGiacinto Pech, als er nur den Außenpfosten traf (39.). Für den unrühmlichen Höhepunkt des zweiten Drittels sorgte indes Heim-Verteidiger Mark Barberio: Nach einem bösen Stockstich in den Unterleib von Edwin Tropmann war die Partie für den Kanadier völlig zurecht vorzeitig beendet.

Ingolstadts Daniel Schmölz erzielt den Siegtreffer

Während das French-Team diese Überzahl-Situation trotz einiger turbulenten Aktionen vor dem gegnerischen Kasten (unter anderem lieferte sich Chris Jandric einen Faustkampf mit Brad McClure) nicht nutzen konnte, machte es Daniel Schmölz in der 46. Minute besser: Im Nachsetzen erzielte der 33-Jährige den 3:2-Siegtreffer.

ERC Ingolstadt: Brochu - Jandric, Ruopp; Preto, Tropmann; Spornberger, Zerhoch - Ph. Krauß, Powell, Girduckis; Schmölz, Abbandonato, Barber; Sheen, Keating, Kharboutli; Hauf, Smallwood, J. Krauß. - Tore: 1:0 Gersich (16.), 2:0 Bradley (20.), 2:1 Barber (24.), 2:2 Preto (29.), 2:3 Schmölz (46.). - Zuschauer: 2740.