Der ERC Ingolstadt muss am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven antreten

ERC Ingolstadt

Längste Auswärtsfahrt für Philipp Preto und den ERC Ingolstadt

Die Ingolstädter Panther gastieren am Sonntag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Dabei feiert Verteidiger Philipp Preto ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Steht am Sonntag mit dem ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven vor einer schweren Aufgabe: Verteidiger Philipp Preto (hinten).
    Steht am Sonntag mit dem ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven vor einer schweren Aufgabe: Verteidiger Philipp Preto (hinten). Foto: Johannes Traub

    Wenn sich der ERC Ingolstadt am Samstagmittag auf die rund 750 Kilometer lange Dienstfahrt in Richtung Bremerhaven aufmacht, dürfte sich die Freude und Begeisterung der Reisegruppe - gelinde ausgedrückt - in Grenzen halten. Mindestens neun Stunden ist die Belegschaft der Panther an diesem Tag unterwegs, ehe sie am späten Abend im dortigen Teamhotel ankommen wird. Am Sonntag (14 Uhr) steht dann das erste von insgesamt zwei Hauptrunden-Duellen im Norden Deutschlands auf dem Programm.

