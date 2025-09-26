Längste Auswärtsfahrt für Philipp Preto und den ERC Ingolstadt

Wenn sich der ERC Ingolstadt am Samstagmittag auf die rund 750 Kilometer lange Dienstfahrt in Richtung Bremerhaven aufmacht, dürfte sich die Freude und Begeisterung der Reisegruppe - gelinde ausgedrückt - in Grenzen halten. Mindestens neun Stunden ist die Belegschaft der Panther an diesem Tag unterwegs, ehe sie am späten Abend im dortigen Teamhotel ankommen wird. Am Sonntag (14 Uhr) steht dann das erste von insgesamt zwei Hauptrunden-Duellen im Norden Deutschlands auf dem Programm.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auswärtsfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bremerhaven Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis