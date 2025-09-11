Panther-Stürmer Philipp Krauß: Vom „Kleinen“ zum unverzichtbaren Leistungsträger

Wenn der ERC Ingolstadt am Freitag (19.30 Uhr) in der Saturn-Arena gegen die Iserlohn Roosters in die DEL-Saison 2025/26 startet, dann schließt sich für Philiipp Krauß irgendwie der Kreis. Vor drei Jahren - genauer gesagt am 18. September 2022 - bestritt der damals 21-jährige Angreifer sein erstes Match in der Deutschen Eishockey-Liga. Der Gegner: die Iserlohn Roosters! „Ich kann mich noch sehr gut an diese Partie erinnern. Es war ein Heimspiel und ich habe zusammen mit Daniel Pietta und Enrico Henriques eine Reihe gebildet“, berichtet Krauß, für den es am Ende ein rundum gelungener Abend wurde. Zum einen kamen die Panther zu einem souveränen 5:2-Erfolg, zum anderen steuerte er selbst zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichstreffer seines Sturmpartners Henriques gleich einen Assist bei - sein erster Zähler in der höchsten deutschen Eishockey-Liga!

