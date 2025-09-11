Icon Menü
Der ERC Ingolstadt trifft am Freitag zum Auftakt in die DEL-Saison 2025/26 auf die Iserlohn Roosters

ERC Ingolstadt

Panther-Stürmer Philipp Krauß: Vom „Kleinen“ zum unverzichtbaren Leistungsträger

Vor drei Jahren feierte Stürmer Philipp Krauß sein DEL-Debüt für den ERC Ingolstadt. Der damalige Kontrahent ist der gleiche, gegen den die Panther am Freitag in die Saison 2025/26 starten: die Iserlohn Roosters.
Von Dirk Sing
    Voller Einsatz: Nationalspieler Philipp Krauß (links) startet am Freitag gegen Iserlohn in seine vierte DEL-Saison beim ERC Ingolstadt.
    Voller Einsatz: Nationalspieler Philipp Krauß (links) startet am Freitag gegen Iserlohn in seine vierte DEL-Saison beim ERC Ingolstadt. Foto: Johannes Traub

    Wenn der ERC Ingolstadt am Freitag (19.30 Uhr) in der Saturn-Arena gegen die Iserlohn Roosters in die DEL-Saison 2025/26 startet, dann schließt sich für Philiipp Krauß irgendwie der Kreis. Vor drei Jahren - genauer gesagt am 18. September 2022 - bestritt der damals 21-jährige Angreifer sein erstes Match in der Deutschen Eishockey-Liga. Der Gegner: die Iserlohn Roosters! „Ich kann mich noch sehr gut an diese Partie erinnern. Es war ein Heimspiel und ich habe zusammen mit Daniel Pietta und Enrico Henriques eine Reihe gebildet“, berichtet Krauß, für den es am Ende ein rundum gelungener Abend wurde. Zum einen kamen die Panther zu einem souveränen 5:2-Erfolg, zum anderen steuerte er selbst zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichstreffer seines Sturmpartners Henriques gleich einen Assist bei - sein erster Zähler in der höchsten deutschen Eishockey-Liga!

