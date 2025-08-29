Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der ERC Ingolstadt trifft in seinem zweiten CHL-Match am Samstag auf den finnischen Meister KalPa Kuopio

ERC Ingolstadt

ERC Ingolstadt: Finnischer Meister gibt sich die Ehre

Im zweiten Spiel der Champions-Hockey-League bekommt es der ERC Ingolstadt am Samstagabend mit dem finnischen Titelträger KalPa Kuopio zu tun. Verteidiger Morgan Ellis fehlt wohl mehrere Wochen.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Bekommen es am Samstag mit dem finnischen Meister KalPa Kuopio zu tun: Peter Abbandonato (rechts) und seine Teamkollegen vom ERC Ingolstadt.
    Bekommen es am Samstag mit dem finnischen Meister KalPa Kuopio zu tun: Peter Abbandonato (rechts) und seine Teamkollegen vom ERC Ingolstadt. Foto: Johannes Traub

    Dass mit Ilves Tampere ein echtes europäisches Spitzenteam zum Auftakt der Champions Hockey-League-Saison 2025/26 seine Visitenkarte in der Saturn-Arena abgeben würde, damit war im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit dem ERC Ingolstadt zweifelsohne zu rechnen. Nicht aber mit dem, was sich nach der Begegnung bei der obligatorischen Pressekonferenz abspielte. Als ERCI-Pressesprecher Stefan Ried Tamperes Cheftrainer Tommi Niemelä nach dessen Einschätzung zum vorangegangenen Spiel bat, legte dieser zur allgemeinen Überraschung in nahezu akzentfreiem Deutsch los.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden