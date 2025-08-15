Gäuboden-Cup: Später Gegentreffer besiegelt die 3:4-Niederlage des ERC Ingolstadt gegen Nürnberg

Der ERC Ingolstadt hat am Freitagmittag sein erstes Vorbereitungsmatch auf die DEL-Saison 2025/26 verloren. Beim traditionellen Gäuboden-Cup in Straubing mussten sich die Panther den Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) geschlagen geben und treffen damit am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer der zweiten Halbfinal-Partie zwischen den heimischen Tigers und Augsburg. Sollte es gegen den AEV gehen, wäre das Eröffnungsbully um 12 Uhr. Gegen Straubing ginge es hingegen erst um 16 Uhr los.

„Natürlich lernt man gerade die neuen Akteure in den ersten Trainingseinheiten schon einmal näher kennen. Die wirklich wichtigen Erkenntnisse, mit denen wir entsprechend arbeiten können, liefern jedoch erst die Vorbereitungs-Partien“, hatte Panther-Headcoach Mark French bereits im Vorfeld verlauten lassen. Bei der Mannschaftsaufstellung ließ der Kanadier dann auch Taten folgen. Während Verteidiger Leon Hüttl sowie die Angreifer Daniel Pietta und Kenny Agostino als überzählige Akteure diesmal die Beine hochlegen durften, standen sämtliche Neuzugänge im Kader. Auch Goalie Brett Brochu, der allerdings auf der Bank Platz nahm. Der Grund: French und sein Trainer-Team wollten auch ihren etatmäßigen dritten Schlussmann Nico Pertuch auch einmal unter Wettkampf-Bedingungen unter die Lupe nehmen, bevor sich dieser in den kommenden Tagen wieder zum DEL2-Kooperationspartner Ravensburg Towerstars verabschiedet. Brochu soll dafür am Sonntag zum Einsatz kommen.

Starke Paraden von Nico Pertuch im ersten Drittel

Dass im „Notfall“ beziehungsweise in der mittleren Zukunft der 20-Jährige durchaus mehr als „nur“ eine mögliche Option werden könnte, bewies er gleich im ersten Abschnitt dieser Neuauflage des letztjährigen Play-off-Viertelfinalduells mehrfach eindrucksvoll. Auch wenn Pertuch bereits in der vierten Minute nach einem schnellen Nürnberger Konter und einem gezielten Abschluss von Owen Headrick hinter sich greifen musste, reagierte der gebürtige Landshuter im Anschluss einige Male bärenstark. Ob Tyler Spezia (7.), Greg Meireles (8.), Charlie Gerard (18.), Will Graber (19.) oder Constantin Braun (19.) - sie alle scheiterten am jungen Ingolstädter Goalie.

Großer Unterschied zwischen Training und Testspiel

Seine Vorderleute traten indes speziell in den ersten 20 Minuten den Beweis an, dass zwischen Trainingseinheiten und einer Vorbereitungspartie ein himmelweiter Unterschied liegt. Gerade körperlich setzten vor allem die Ice Tigers gleich zu Beginn einige ordentliche Duftmarken, wovon sich die Panther-Akteure jedoch nicht beeindrucken ließen und im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlugen. Zweimal Riley Sheen sowie Edwin Tropmann waren in Handgreiflichkeiten mit ihren Nürnberger Widersachern verwickelt und mussten - ebenso wie diese - jeweils zum Abkühlen auf die Strafbank. Offensiv taten sich die Oberbayern hingegen zunächst schwer, ihren Rythmus zu finden. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte zunächst Daniel Schmölz, als er mit einem an Johannes Krauß verursachten Penalty an EHC-Torhüter Evan Fitzpatrick scheiterte. Zehn Sekunden vor der ersten Pause war es dann aber doch soweit: Der als Goalgetter verpflichtete Riley Barber traf nach einem schönen Powell-Zuspiel zum 1:1 (20.).

Verteidiger Morgan Ellis läuft als Kapitän auf

Auch wenn die Panther, bei denen Morgan Ellis als Kapitän auflief, im Mittelabschnitt durch den fleißigen Samir Kharboutli den ersten „Hochkaräter“ zu verzeichnen hatten (23.), wurde im weiteren Verlauf deutlich, dass Nürnberg aufgrund der wenigen Veränderungen innerhalb des Kaders über die deutlich eingespieltere Mannschaft verfügt. Greg Meireles nach einer Unordnung in der ERCI-Zone (25.) sowie Samuel Dove-McFalls in Überzahl (28.) schossen eine 3:1-Führung heraus, welche erneut Dove-McFalls (30.) und Evan Barratt (34./Latte; 38.) sogar noch weiter in die Höhe hätten schrauben können. Doch statt der möglichen Vorentscheidung brachte Abbott Girduckis, der einen Ruopp-Schuss entscheidend abfälschte, wieder auf 2:3 heran (39.). Als dann auch noch Alex Breton eine herrliche Vorarbeit von Barber zum 3:3-Ausgleich nutzte (50.), schien alles auf ein Penaltyschießen hinauszulaufen. Doch Will Graber schoss die Ice Tigers 33 Sekunden vor Schluss nach einem Ellis-Patzer doch noch ins Finale.

ERC Ingolstadt: Pertuch - Ellis, Breton; Jandric, Ruopp; Tropmann, Preto; Spornberger - Barber, Powell, Schmölz; Ph. Krauß, Abbandonato, Sheen; Keating, Girduckis, J. Krauß; Kharboutli, Smallwood, Hauf; Schindler. - Tore: 0:1 Headrick (4.), 1:1 Barber (20.), 1:2 Meireles (25.), 1:3 Dove-McFalls (28./PP), 2:3 Girduckis (39.), 3:3 Breton (50.), 3:4 Graber (60.). - Zuschauer: 500.