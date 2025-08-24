Vinschgau-Cup: Müde Panther unterliegen dem HC Pustertal mit 4:6

Der ERC Ingolstadt hat seine zweite Partie beim Vinschgau-Cup in Latsch verloren. Am Sonntagabend mussten sich die Panther dem HC Pustertal mit 4:6 (1:3, 1:0, 2:3) geschlagen geben, womit sie in den Endabrechnung den zweiten Platz belegten. Den Turniersieg sicherte sich DEL-Kontrahent Straubing Tigers.

Die Voraussetzungen vor dem Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten aus Südtirol waren aus ERCI-Sicht klar: Nachdem die Straubing Tigers ihre beiden Partien gegen den HC Pustertal (5:2/Samstag) und die ZSC Lions (3:1/Sonntag) siegreich gestaltet hatten, mussten die Schützlinge von Headcoach Mark French im abschließenden Turnierspiel mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, um ihren Vorjahrestitel erfolgreich zu verteidigen.

Der ERC Ingolstadt gerät in der fünften Minute in Rückstand

Doch bereits nach den ersten 20 Minuten erhielt dieses Vorhaben eine herben Dämpfer. Auch wenn sich das Geschehen von Beginn an in das Verteidigungs-Drittel der Pustertaler verlagerte, präsentierten sich die Panther, bei denen Peter Spornberger, Luca Hauf und Samir Kharboutli für Edwin Tropmann, Nicolas Schindler und Jakin Smallwood in die Aufstellung rotierten, viel zu fehleranfällig. Während Spornberger vor dem HC-Führungstreffer durch Daniel Glira ein Fehlpass in der eigenen Zone unterlief (5.), durfte sich Matthias Mantinger in der 15. Minute gleich dreimal (!) nahezu unbedrängt gegen Brett Brochu probieren. Konnte der ERCI-Schlussmann jeweils noch klasse parieren, war er schließlich beim vierten Versuch von Fabian Gschliesser chancenlos. Und auch beim dritten Gegentor durch Luciano Zandegiacomo sah die Ingolstädter Hintermannschaft alles andere als gut aus (18.).

Es schien fast so, als würde die einwöchige harte Trainingswoche in Latsch mit zahlreichen intensiven Enheiten auf und neben dem in Latsch doch langsam ihre körperlichen und mentalen Spuren bei den Panther-Profis hinterlassen zu haben. Daran änderte freilich auch der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich von Abbott Girducks, der eine herrliche Einzelleistung erfolgreich abschloss (11.). Die Pustertaler wirkten mit ihrer teilweise unkonventionellen Spielweise deutlich spritziger und waren dementsprechend oftmals einen Schritt schneller, während bei der French-Truppe selbst einfachste Pässe ihren jeweiligen Abnehmer nicht fanden.

Peter Abbandonato erzielt seinen ersten Treffer für den ERC Ingolstadt

Daran sollte sich auch im zweiten Durchgang zunächst nichts ändern. Ganz im Gegenteil, bereits nach zwölf Sekunden tauchte Ivan Deluca frei stehend vor Brochu aus, konnte den 22-jährigen Kanadier jedoch ebenso wenig überwinden wie in der 30. Minute sein Teamkollege Henry Bowlby, der in eigener Unterzahl die große Möglichkeit zum vierten HC-Treffer vergab. Besser machte es hingegen die Panther im direkten Gegenzug. Als Schlussmann Jakob Rabanser eine Scheibe fallen ließ, reagierte Peter Abbandonato blitzschnell und erzielte sein Premieren-Tor im Ingolstädter Dress (30.). Philipp Krauß (35.) sowie der auffällige Girduckis (36.) hätten im Anschluss sogar für den Ausgleich sorgen können, brachten den Puck aber nicht an Rabanser vorbei. Auf der Gegenseite bewahrte Brochu sein Team kurz vor der zweiten Pause mit einer „Monster-Parade“ gegen den völlig verdutzten Saracino vor Schlimmerem (37.).

Was man den Panthern dennoch zugutehalten muss: Trotz aller Müdigkeit waren sie im Schlussdrittel sichtlich bemüht, dieser Partie noch eine Wendung zu geben - was ihnen tatsächlich, zumindest kurzfristig, auch gelang. Leon Hüttl (46.) und Kenny Agostino (52.) brachten die Oberbayern erstmals in diesem Match in Front. Doch erneut Glira mit einem platzierten Abschluss in den Winkel (55.) sowie Austin Rueschhoff nach einem Brochu-Patzer (59.) und einem Hüttl-Fehler (59.) schossen einen am Ende verdienten 6:4-Sieg für den HC Pustertal heraus.

„Heute haben einfach viele Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben, die wir nicht richtig gemacht haben. Hinzu kam sicherlich auch, dass wir nach den anstrengenden Tagen hier doch auch etwas müde waren und deshalb am Schluss ein bisschen was gefehlt hat“, resümierte ERCI-Stürmer Johannes Krauß.

ERC Ingolstadt: Brochu - Hüttl, Breton; Jandric, Ellis; Ruopp, Tropmann; Spornberger - Agostino, Powell, Ph. Krauß; Sheen, Abbandonato, Barber; Keating, Pietta, Schmölz; J. Krauß, Girduckis, Kharboutli. - Tore: 0:1 Glira (5.), 1:1 Girduckis (11.), 1:2 Gschliesser (15.), 1:3 Zandegiacomo (17.), 2:3 Abbandonato (30./PP), 3:3 Hüttl (46.), 4:3 Agostino (52.), 4:4 Glira (55.), 4:5 Rueschhoff (56.), 4:6 Rueschhoff (59./PP).