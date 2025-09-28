2:5 in Bremerhaven: Ingolstädter Panther verlieren bei Brochus DEL-Premiere

Ein starkes Drittel war für den ERC Ingolstadt am Sonntag am Ende zu wenig, um vom Gastspiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven etwas Zählbares mitzunehmen. Mit einer 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)-Niederlage im Gepäck mussten die Panther die rund neunstündige Heimreise nach Oberbayern antreten.

Im Vergleich zur vorangegangenen Partie gegen Red Bull München (6:3) hatte Headcoach Mark French einige Veränderungen an seinem Spieltagskader vorgenommen. Während Torhüter Brett Brochu seine DEL-Premiere für den ERCI feierte und damit die etatmäßige Nummer eins, Devin Williams, ersetzte, blieb neben Philipp Krauß (Oberkörperverletzung) auch der erkrankte Verteidiger Chris Jandric daheim. Dafür kehrte der zuletzt pausierende Stürmer Riley Sheen ins Line-up zurück - was zur Folge hatte, dass der Kanadier an die Seite von Kenny Agostino und Myles Powell rückte! Deren bisheriger Sturmpartner Austen Keating bildete dafür zusammen mit Daniel Pietta und Abbott Girduckis eine Formation, welche bereits in der vergangenen Saison prima harmoniert hatte.

Begünstigt durch eine frühe Hinausstellung gegen Matthew Abt wanderte das berühmte „Momentum“ bereits in der Anfangsphase aufseiten der Oberbayern. Diese kamen auch immer wieder zu erstklassigen Gelegenheiten. Einziges „Problem“: Pinguins-Schlussmann Leon Hungerecker präsentierte sich in bestechender Form. Ob gegen Riley Barber, Abbott Girduckis, Daniel Schmölz (alle 4./Powerplay), Peter Abbandonato (6./Außenpfosten), Myles Powell oder Kenny Agostino (beide 19.) - der ehemalige Nürnberger war stets auf dem Posten.

Brett Brochu: Erst ein ruhiger Nachmittag, dann im Blickpunkt

Sein Gegenüber Brochu erlebte zunächst einen eher ruhigen Nachmittag, um dann bei der zu diesem Zeitpunkt überraschenden Bremerhavener Führung doch plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Nachdem Miha Verlic einem Jensen-Schuss noch eine Richtungsänderung gegeben hatte, konnte Brochu, dem von mehreren Akteuren die Sicht versperrt war, die erste Scheibe noch parieren. Beim „Nachgreifen“ bugsierte er sich das Spielgerät dann aber unglücklich ins eigene Tor (9.). Pech für die Panther und Brochu, der jedoch im weiteren Verlauf durchaus sein Können demonstrierte. Erst reagierte er bei seinem „Hammer“ von Bennet Roßmy stark (10.), dann klärte er in Unterzahl gegen Jan Urbas (16.). Kurz darauf hatte er jedoch auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, dass ein Versuch von Christian Wejse aus kurzer Distanz nur am Pfosten landete (16.).

„Monster-Save“ entwickelt sich zum Pinguins-Treffer

Apropos Pech und Glück: Wie eng diese beiden Faktoren oftmals zusammenliegen, wurde besonders im zweiten Abschnitt deutlich. Nachdem sich noch zum Ende des ersten Drittels Alex Breton und Johannes Krauß innerhalb von sechs Sekunden nacheinander auf die Strafbank verabschiedet hatten, durften sich die Hausherren mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis versuchen. 18 Sekunden nach Wiederbeginn packte Brochu dabei einen vermeintlichen „Monster-Save“ gegen Verlic aus. Doch nach längerem Studium der Videobilder entschieden die Unparteiischen auf Tor für Bremerhaven, da die Fanghand des Kanadiers und somit auch die Scheibe ganz knapp hinter der Torlinie waren (21.). Zweifelsohne ein Nackenschlag für das French-Team, das in der 32. Minute auch noch das 0:3 durch einen Schlagschuss von Jan Urbas hinnehmen musste. Erst Top-Verteidiger Alex Breton ließ vier Zeigerumdrehungen später wieder etwas Hoffnung aufkeimen, als er den Puck zum 1:3 regelrecht in den Pinguins-Kasten „arbeitete“.

Hatte Ingolstadt unmittelbar darauf wieder „Dusel“, dass Brochu einen Wejse-Schuss noch vor dem kompletten Überschreiten der Torlinie von dieser „wegwischte“ (38.), machten die Norddeutschen schließlich in der 49. Minute mit einer tollen Kombination, welche Verteidiger Ludwig Byström abschloss, endgültig alles klar. Kenny Agostino für den ERCI (56.) sowie Nico Krämmer mit einem Schuss ins leere Tor für Bremerhaven (59.) stellten letztlich den 5:2-Endstand her. „Wir haben zwar insgesamt ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, dabei allerdings unsere Chancen nicht genutzt und zu viele Strafzeiten gezogen“, resümierte Panther-Stürmer Daniel Schmölz nach der Schlusssirene bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt: Brochu - Breton, Hüttl; Ruopp, Ellis; Tropmann, Preto; Spornberger - Agostino, Powell, Sheen; Schmölz, Abbandonato, Barber; Keating, Pietta, Girduckis; Hauf, Smallwood, J. Krauß. - Tore: 1:0 Verlic (9.), 2:0 Verlic (21./PP2), 3:0 Urbas (32.), 3:1 Breton (36.), 4:1 Byström (49.), 4:2 Agostino (56./4-4), 5:2 Krämmer (59./ENG). - Zuschauer: 4433.