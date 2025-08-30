1:4 gegen KalPa Kuopio: Chancenwucher und 14-Sekunden-Schock beim ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat auch sein zweites Match in der Champions-Hockey-League verloren. Zwei Tage nach der 1:3-Niederlage gegen Ilves Tampere mussten sich die Panther am Samstagabend auch dem amtierenden finnischen Titelträger KalPa Kuopio vor 2517 Zuschauern in der heimischen Saturn-Arena mit 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) geschlagen geben.

Wenn ein Eishockey-Trainer bereits 3.21 Minuten nach dem Eröffnungsbully eine Auszeit nimmt, obwohl bis dahin noch kein einziges Tor gefallen ist, muss in der Regel schon eine ganze Menge passieren. Als Kuopios Headcoach Sami Tervonen just zu diesem Zeitpunkt seine beiden Hände zu einem „T“ formte, um in Richtung der Unparteiischen ein sogenanntes „Time-out“ anzuzeigen, hatte er von seinen Schützlingen wohl schon genug gesehen. Ob diese am Vorabend einen ausführlichen Abstecher auf den Barthelmarkt nach Oberstimm unternommen hatten und gerade dabei waren, die Nachwehen zu beseitigen? Zumnidest wäre es ein Erklärungsversuch für den zunächst äußerst trägen und desorientierten Auftritt, welcher ihnen bis zu jener Auszeit durchaus schon zwei oder drei Gegentreffer hätte einbringen können.

Daniel Pietta bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Erst scheiterte Peter Abbandonato bei einer „Zwei-gegen-Null“-Aktion an KalPas Bestem, Goalie Stefanos Lekkas, bereits nach wenigen Sekunden. Dann traf der fleißige Jakin Smallwood nur den Pfosten (3.) beziehungsweise Myles Powell verzweifelte an Lekkas (4.). Aber auch die kurze Ansprache Tervonens an sein Team brachte nicht die erhoffte Wirkung. Ganz im Gegenteil. Alex Breton durfte unbedrängt um den gegnerischen Kasten kreisen und sich in Ruhe einen Anspielpartner suchen. Diesen fand er schließlich in Daniel Pietta, der zur längst fälligen Führung traf (5.).

Auch in der Folge dominierten die Panther klar das Geschehen. Einziger Makel: Sie gingen zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Erneut Jakin Smallwood (6.), Austen Keating in Unterzahl (8.), Alex Breton (11.), Riley Barber (12.) und Philipp Krauß (13.) verpassten es, einen oder gar mehrere Treffer in dieser Druckphase nachzulegen. Und der finnische Meister? Dem reichten im zweiten Durchgang sage und schreibe 14 (!) Sekunden, um diese Begegnung zu drehen - allerdings unter gütiger Mithilfe des ERCI. Erst nutzte Cade Borchardt einen doppelten Fauxpas von Kenny Agostino (Fehlpass) und Sam Ruopp (ließ sich die Scheibe viel zu einfach vom Torschützen klauen) zum 1:1 (24.), ehe unmittelbar darauf ein einfaches Zuspiel von Teemu Hartikainen aus der eigenen Zone Juuso Mäenpää alleine auf Panther-Goalie Devin Williams zusteuern ließ - 1:2 (24.).

Panther-Torhüter Devin Williams rettet zweimal stark

Die Hausherren waren davon sichtlich beeindruckt und hatten Glück, dass Kuopio nicht postwendend nachlegte. Sowohl Patrick Currie (28.) als auch erneut Mäenpää (29.) tauchten frei stehend vor Williams auf, konnten diesen aber nicht überwinden. Erst zum Ende des zweiten Abschnitts fand die French-Truppe wieder besser in dieses Match, scheiterte aber mehrfach am bärenstarken US-Amerikaner Lekkas zwischen den Pfosten. Apropos Lekkas: Der 29-Jährige erwies sich auch im Schlussdurchgang aus ERCI-Sicht als großer Spielverderber. Ingolstadt drückte und drängte auf den Ausgleich, brachte den Puck aber trotz bester Chancen nicht mehr an Lekkas vorbei. Besser machten es auf der Gegenseite Konsta Kapanen in eigener Unterzahl (57.) und Jaako Lantta (58.) ins mittlerweile verwaiste Panther-Gehäuse, die mit ihren Treffern drei und vier die rund 30 mitgereisten Kuopio-Anhänger jubeln ließen.

ERC Ingolstadt: Williams - Breton, Hüttl; Ruopp, Jandric; Preto, Tropmann; Spornberger - Agostino, Powell, Barber; Ph. Krauß, Abbandonato, Schmölz; Keating, Pietta, Sheen; J. Krauß, Smallwood, Kharboutli; Hauf. - Tore: 1:0 Pietta (5.), 1:1 Borchardt (25.), 1:2 Mäenpää (25.), 1:3 Kapanen (57./SH), 1:4 Lantta (58./ENG). - Zuschauer: 2517.