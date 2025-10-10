3:4 in Köln: R(h)einfall für den ERC Ingolstadt bei den Haien

Der ERC Ingolstadt hat sich erneut für eine insgesamt couragierte und durchaus ansprechende Leistung nicht belohnt. Bei den Kölner Haien mussten sich die Panther - auch aufgrund einer schlechten Chancenverwertung - am Ende mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) geschlagen geben. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es mit einem Heimspiel in der Saturn-Arena gegen die Löwen Frankfurt weiter.

Im Vergleich zur Champions-Hockey-League-Partie zwei Tage zuvor in Bozen (3:2), hatte Cheftrainer Mark French seinem Line-up eine „Radikalkur“ unterzogen. Nicht nur, dass die zuletzt pausierenden Devin Williams, Morgan Ellis, Alex Breton, Leon Hüttl, Kenny Agostino und Daniel Pietta ins Team zurückkehrten. Auch wirbelte der 54-jährige Kanadier seine Verteidiger-Paare und Sturmformationen kräftig durcheinander. Während in der Abwehr lediglich das Duo Ellis/Breton zusammenblieb, überstand im Angriff einzig die aktuelle Parade-Reihe mit Riley Barber, Peter Abbandonato und Daniel Schmölz die Umbauarbeiten.

Lange Zeit, sich an die jeweiligen neuen Partner auf dem Eis zu gewöhnen, benötigten die Panther indes nicht. Ganz im Gegenteil! Von Beginn an sahen die 17.610 Zuschauer in der Lanxess-Arena Einbahnstraßen-Eishockey - und zwar auf den Kasten von Haie-Schlussmann Felix Brückmann! Doch wie schon bei den vorangegangenen Auswärtspartien in Mannheim (1:2) und zuletzt Berlin (0:3) schossen die Ingolstädter den gegnerischen Goalie regelrecht heiß. Hätte das French-Team nach den ersten zehn Minuten bereits mit 2:0 oder 3:0 geführt - die Hausherren hätten sich wahrlich nicht beschweren können. Einzig Brückmann sowie die Querlatte (4./Hüttl) verhinderten ein oder gar mehrere Einschüsse der anstürmenden Oberbayern.

Kölns Parker Tuomie stellt den Spielverlauf auf den Kopf

Und der KEC? Dieser kam in der achten (!) Minute bei einem Konter zum ersten Mal gefährlich vor Devin Williams. Doch der ERCI-Goalie ließ sich von Kevin Niedenz nicht bezwingen. Zwei Zeigerumdrehungen später stand der Deutsch-Amerikaner erneut im Blickpunkt - wenn auch etwas unglücklich! Kölns Parker Tuomie bekam die Scheibe am „kurzen“ Pfosten lauernd und bugsierte sie an Williams vorbei zur überraschenden Führung der Jalonen-Truppe ins Netz (10.). Kurzum: Die Rheinländer hatten diese bis dahin einseitige Partie zu diesem Zeitpunkt völlig auf den Kopf gestellt. Die Panther ließen sich davon aber nicht groß beirren und schlugen in der 14. Minute zurück: Nach einem eigenen Scheibengewinn in der neutralen Zone stellte Myles Powell mit seinem fünften Saisontor auf 1:1. Die Ingolstädter hatten sich damit für ihren enormen Aufwand endlich belohnt.

Ex-Kölner Edwin Tropmann bringt Ingolstadt in Führung

Kurz nach dem Beginn des zweiten Durchgangs folgte dann der große Auftritt eines jungen Mannes, der seine ersten DEL-Schritte ausgerechnet bei den Kölner Haien unternommen, von diesen jedoch in der vergangenen Saison hauptsächlich zum DEL2-Kooperationspartner Bad Nauheim geschickt worden war: Edwin Tropmann. Nach einem Zuspiel von Abbott Girduckis hielt der 20-jährige Verteidiger einfach mal drauf - 2:1 (24.)! Was für eine triumphale Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte. In der Folge verpassten es die Gäste erneut, weitere Hochkaräter in etwas Zählbares umzuwandeln. Die beste Gelegenheit bot sich dabei Chris Jandric, der jedoch den vor der eigenen Torlinie postierten Kölner Stan Fischer anschoss (32.). Statt mit einer möglichen Zwei-Tore-Führung ging es letztlich jedoch mit einem 2.2-Unentschieden in die zweite Pause. Bei einem Williams-Abpraller zur Seite reagierte KEC-Abwehrspezialist Valtteri Kemilainen am schnellsten und sorgte somit für den Ausgleich (36.).

Damit nahmen die Domstädter das im Eishockey berühmt-berüchtigte „Momentum“ mit in den Schlussabschnitt und schlugen dort erneut eiskalt zu. Juhani Tyrväinen (46.) und Gregor MacLeod (51.) machten aus vier Torabschlüssen zwei Treffer und brachten die Einheimischen mit 4:2 in Front. Diese verteidigten in der Folge geschickt ihre eigene Zone und ließen kaum noch etwas zu. Erst als abermals Powell bei „Sechs-gegen-Fünf“ nochmals auf 3:4 aus ERCI-Sicht verkürzte, gerieten die Haie kurzzeitig ins Wanken. Doch ein weiteres Tor wollte den Gästen nicht mehr gelingen.

ERC Ingolstadt: Williams - Ellis, Breton; Ruopp, Hüttl; Tropmann, Jandric - Agostino, Powell, Ph. Krauß; Barber, Abbandonato, Schmölz; Sheen, Keating, Girduckis; J. Krauß, Pietta, Smallwood; Hauf. - Tore: 1:0 Tuomie (10.), 1:1 Powell (14.), 1:2 Tropmann (24.), 2:2 Kemilainen (36.), 3:2 Tyrväinen (46.), 4:2 MacLeod (51.), 4:3 Powell (58./6-5). - Zuschauer: 17.610.