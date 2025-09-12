2:3 gegen Iserlohn: Fehlstart für den ERC Ingolstadt in die neue DEL-Saison

Fehlstart für den ERC Ingolstadt in die DEL-Saison 2025/26: Die Truppe von Cheftrainer Mark French leistete sich am Freitagabend im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters letztlich zu viele Fehler und unterlag am Ende nicht unverdient mit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Panther zum DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen, die vom ehemaligen ERCI-Meistercoach Niklas Sundblad betreut werden.

Wenn neue Trainer in der Deutschen Eishockey-Liga zu arbeiten beginnen, steht hiner ihrem Tun oftmals ein dickes Fragezeichen. Welchen Spielstil verschreibt er seinem Team? Wie bereitet er seine Truppe auf den jeweiligen Gegner vor? Auf Iserlohns neuen Headcoach Stefan Nyman bezogen, konnte man bereits nach den ersten 20 Minuten das Fazit ziehen: Der Schwede hatte ganz offensichtlich die bisherigen Champions-Hockey-League-Auftritte der Panther bestens analysiert. Von Anfang an raubten die Roosters nämlich mit ihrem frühen und aggressiven Forechecking den Hausherren deren schärfste Waffe: das blitzschnelle Umschaltspiel! Noch in der eigenen Zone wurden sie von den Gästen frühzeitig - phasenweise sogar mit drei Akteuren - entsprechend zugestellt, sodass auch das neutrale Drittel zumeist zum Hoheitsgebiet der Roosters wurde. Die Folge: Ingolstadt hatte große Probleme beim Aufbauspiel, leistete sich immer wieder Fehlpässe und war dadurch auch nicht in der Lage, Tempo aufzubauen.

Iserlohns Eric Cornel reagiert blitzschnell und legt für Daniel Fischbuch auf

Zwar hatten Abbott Girduckis (6./Außenpfosten) und Chris Jandric (6.) nach einem Iserlohner Patzer durchaus gute Möglichkeiten, den letztjährigen DEL-Hauptunden-Sieger in Führung zu bringen. Insgesamt gefährlicher und auch gedankenschneller wirkten jedoch die Sauerländer. Ein perfektes Beispiel hierfür bot unter anderem die 14. Minute: Nach einem Schuss von Eric Cornel und dem daraus resultierenden Abpraller von Goalie Devin Williams, reagierte der IEC-Angreifer an schnellsten, bediente den völlig frei stehenden Daniel Fischbuch - 0:1! Nur zwei Zeigerumdrehungen später hätte Iserlohn erneut durch Fischbuch nachlegen können, ja fast schon müssen. Bei einem „Zwei-gegen-Eins“-Konter scheiterte der Neuzugang allerdings am glänzend reagierenden ERCI-Schlussmann.

Kapitän Morgan Ellis fehlt dem ERC Ingolstadt weiterhin

Die Panther, bei denen der angeschlagene Kapitän Morgan Ellis weiterhin fehlte, mühten sich weiter, einen (offensiven) Weg in dieses Match zu finden - und griffen dabei letztlich auf eine alte Eishockey-Weisheit zurück: Wenn es schon bei nummerischer Gleichheit auf dem Eis nicht klappt, muss eben das Powerplay als „Dosenöffner“ herhalten. War Jandric mit seinem Sololauf unmittelbar vor der ersten Pausensirene noch an Iserlohns Torhüter Andreas Jenike gescheitert (20.), machte es kurz nach Wiederbeginn Riley Barber quasi im zweiten Anlauf besser. Mit einem platzierten Schuss traf der US-Boy zum 1:1-Ausgleich (22.). Und prompt klappte es dann kurz darauf auch bei „Fünf-gegen-Fünf“: Nach einem schönen Zuspiel von Daniel Pietta stand Riley Sheen frei vor Jenike und löffelte diesem die Hartgummischeibe zur 2:1-Führung durch die „Hosenträger“ (26.). Unmittelbar davor hatte das French-Team allerdings auch das Glück auf seiner Seite, als Tyler Boland allein vor Williams den Puck knapp am rechten Pfosten vorbeischoss (24.).

Ingolstädter Panther vergeben zu viele Chancen

Je länger dieser zweite Abschnitt dauerte, umso mehr bekamen die Einheimischen diese Partie in den Griff. Während Williams bis auf wenige Ausnahmen kaum noch etwas zu tun bekam, versäumten es seine Vorderleute auf der Gegenseite, ihren knappen Vorsprung weiter auszubauen. Johannes Krauß (30.), Riley Sheen (32.), Peter Abbandonato (37.), Riley Barber und Abbott Girduckis (beide 38.) hatten einen oder gar mehrere Treffer auf dem Schläger. Doch dieser fiel - nach einem groben ERCI-Fauxpas - 43 Sekunden vor Ablauf des zweiten Abschnitts. Ingolstadts war bereits in Scheiben-Besitz beziehungsweise der Vorwärts-Bewegung, als drei Akteure zur Wechselbank liefen. Dumm nur, dass man dabei den Puck vertändelte, was wiederum Colin Ugbekile einen Alleingang ermöglichte - 2:2 (40.).

Für die Panther ganz offensichtlich ein Schock, von dem sie sich auch in der zweiten Pause nicht wirklich erholten. Ganz im Gegenteil. Als dann auch noch Philip Preto ein folgenschwerer Stellungsfehler gleich zu Beginn des dritten Durchgangs unterlief, schoss Tyler Boland die Gäste abermals in Front (41.). Doch damit nicht genug. Ein (erneut) haarsträubender Fehlpass in der eigenen Zone ermöglichte Erik Salsten einen weiteren Sololauf in Richtung Williams (48.). Doch Ingolstadts Bester hielt sein nun phasenweise verunsichert wirkendes Team - ebenso wie im Anschluss gegen Christian Thomas (48./53.) und Julian Napravnik (48.) -in diesem Match. In der Schlussphase versuchten die Gastgeber dann nochmals alles und schickten für Williams einen sechsten Feldspieler auf das Eis. Der erneute Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen.

Zwei „schlechte Wechsel“ kosten den Panthern den Sieg

„Wir sind nicht gut in diese Partie gekommen und haben uns viele Ungenauigkeiten geleistet. Auch in der Defensive haben wir nicht die Leistung gezeigt, welche wir uns vorgestellt hatten“, resümierte ERCI-Cheftrainer Mark French. Nach der zwischenzeitlichen Führung habe sich sein Team dann „zwei schlechte Wechsel“ geleistet, welche das Momentum wieder auf die Seite der Roosters habe kippen lassen und diesen dann auch unter dem Strich den Sieg beschert hätten.

Weiter geht es für die Panther bereits am Sonntag (14 Uhr) in Dresden, wo der DEL-Neuling sein erstes Heimspiel in der höchsten deutschen Elite-Liga absolviert. „Gegen ein neues Team zu spielen, ist immer eine coole Sache. Nachdem die Eislöwen gegen uns auch noch ihre Heim-Premiere in der Deutschen Eishockey-Liga, wird es im dortigen Stadion mit Sicherheit voll und laut, was mir persönlich unglaublich viel Spaß macht“, meint ERCI-Angreifer Philipp Krauß. Bleibt aus Ingolstädter Sicht nur zu hoffen, dass der Spaß auch nach der Schlusssirene noch anhalten wird.

ERC Ingolstadt: Williams - Hüttl, Breton; Preto, Jandric; Tropmann, Ruopp; Spornberger - Keating, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Ph. Krauß; Schmölz, Pietta, Sheen; Hauf, Girduckis, J. Krauß. - Tore: 0:1 Fischbuch (14.), 1:1 Barber (22./PP), 2:1 Sheen (26.), 2:2 Ugbekile (40.), 2:3 Boland (41.). - Zuschauer: 3780.