1:2 in Mannheim: Ingolstädter Panther unterliegen effizienteren Adlern

Die bittere Erfahrung und Gewissheit, dass auch im Eishockey-Sport die Effizienz eine entscheidende Rolle spielt, musste der ERC Ingolstadt am Sonntag machen. Trotz einer insgesamt überzeugenden und starken Vorstellung unterlagen die Panther bei den Adlern Mannheim mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Weiter geht es bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Red Bull München.

Im Vergleich zum vorangegangenen 3:2-Erfolg am Freitag gegen Wolfsburg, hatte Headcoach Mark French seinen Kader auf drei Positionen verändert. Für Sam Ruopp, Philipp Krauß und Jakin Smallwood (alle überzählig) kehrten Philipp Preto, Peter Spornberger und Abbott Girduckis ins Line-up zurück. Zudem waren auch Goalie Brett Brochu und Stürmer Nicolas Schindler (erneut für DEL2-Kooperationspartner Ravensburg im Einsatz) erneut nicht dabei.

„Uns war bewusst, dass die Adler nach dem 7:1-Sieg zwei Tage zuvor gegen Berlin mit viel Selbstvertrauen wie die Feuerwehr aufs Eis kommen würden. Dennoch wissen wir auch, dass wir gegen jedes Team gewinnen können, wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Und das haben wir im ersten Drittel auch gemacht“, resümierte ERCI-Stürmer Johannes Krauß in der ersten Pause am Mikrofon von MagentaSport. Nach einer stürmischen Anfangsphase der Mannheimer konnten die Gäste mit zunehmender Dauer das Geschehen in der Tat mindestens gleichwertig gestalten - auch wenn die erneut teuer und hochkarätig besetzte Truppe des ehemaligen NHL-Trainers Dallas Eakins zweifelsohne die gefährlicheren Aktionen verbuchen konnte. Doch Panther-Schlussmann Devin Williams präsentierte sich abermals in erstklassiger Verfassung. Sowohl Marc Michaelis (6.) als auch Yannick Proske (18.) und Zach Solow (20.) kamen frei stehend vor dem Deutsch-Kanadier zum Abschluss, konnten diesen aber nicht überwinden.

Vermeintlicher Führungstreffer der Adler Mannheim wird einkassiert

In der neunten Minute zappelte allerdings die Hartgummischeibe tatsächlich im ERCI-Kasten. In Überzahl (Chris Jandric saß auf der Strafbank) traf Leon Gawanke zur vermeintlichen Adler-Führung, welche jedoch nach Studium der Videobilder korrekterweise von den Unparteiischen wieder einkassiert wurde. Stürmer Kristian Reichel stand beim Abschluss bereits im Torraum und hatte dabei Williams entscheidend behindert. Besser machten es die Panther indes auf der Gegenseite - und erneut hatte Reichel seine Aktien im Spiel. Bei einem eher harmlos wirkenden Schuss von Riley Barber nahm der Mannheimer Angreifer seinem Goalie Johan Mattsson kurzzeitig die Sicht, sodass dieser den Puck zum 0:1 passieren lassen musste (17.).

Ingolstadts Samir Kharboutli scheitert mit seinem Alleingang

Dass diese unterhaltsame und temporeiche Partie auch nach 40 Minuten überaus torarm blieb, hatte indes zwei Gründe - und diese waren in den beiden Kästen zu finden. Sowohl Mannheims Mattson als auch Ingolstadts Williams erwiesen sich für die Feldspieler beider Teams als echte Spielverderber. Während der ERCI-Torhüter vor allem beim zwischenzeitlichen Adler-Sturmlauf zwischen der 27. und 29. Minute gleich mehrfach spektakulär einen Einschlag verhinderte, ließ sich auch sein schwedischer Kollege nicht lumpen. Weder Austen Keating (22./38.) noch Samir Kharboutli mit einem Alleingang (29.), Morgan Ellis (38.), Riley Barber und Chris Jandric (beide 40./Überzahl) brachten das Runde ins Eckige. Die eindeutige Schussbilanz im zweiten Durchgang: 20:8 für den ERC Ingolstadt!

Mannheim dreht innerhalb von 157 Sekunden das Match

Nachdem es die French-Truppe auch im Schlussdurchgang verpasst hatte, aus ihren hochkarätigen Chancen (unter anderem scheiterte Kharboutli mit einem weiteren Sololauf/45.) weiteres (vorentscheidendes) Kapital zu schlagen, drehten die Adler dieses Match innerhalb von 157 Sekunden. Erst Leon Gawanke nach einem gewonnenen Bully (52.), dann Tom Kühnhackl nach einem Ingolstädter Scheibenverlust (55.) machten aus einem 0:1 ein 2:1. Dieses hatte letztlich auch bis zum Ende Bestand, da die Panther in der Folge erneut mehrfach am Mattson scheiterten.

ERC Ingolstadt: Williams - Breton, Hüttl; Jandric, Ellis; Preto, Tropmann, Spornberger - Agostino, Powell, Keating; Schmölz, Abbandonato, Barber; Sheen, Pietta, Kharboutli; Hauf, Girduckis, J. Krauß. - Tore: 0:1 Barber (17.), 1:1 Gawanke (52.), 2:1 Kühnhackl (55.). - Zuschauer: 10.072.