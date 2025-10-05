0:3 in Berlin: Chancenwucher des ERC Ingolstadt beim Meister

Der ERC Ingolstadt ist in der noch jungen DEL-Saison 2025/26 weiter auf der Suche nach der Konstanz. Trotz einer über weite Strecken guten Vorstellung mussten sich die Panther, die einen regelrechten Chancenwucher betrieben, am Sonntagnachmittag beim Meister Eisbären Berlin mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) geschlagen geben.

Im Vergleich zum „wilden“ 6:5-Erfolg nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers zwei Tage zuvor, hatte Headcoach Mark French nicht nur drei personelle Veränderungen (Philipp Preto, Samir Kharboutli und Luca Hauf rückten für Sam Ruopp und Abbott Girduckis in den Kader), sondern auch eine kleine, aber feine Anpassung in Sachen Zusammenstellung der Verteidiger-Paare vorgenommen. So rückte Kapitän Morgan Eliis, der 2022 und 2024 mit den Eisbären die Meisterschaft gefeiert hatte, wie schon in der vergangenen Saison wieder an die Seite von Alex Breton. Gemeinsam hatten sie eines der besten Defensiv-Duos in der Deutschen Eishockey-Liga gebildet. Dafür bekam Leon Hüttl mit Chris Jandric ebenfalls einen neuen Partnet an die Seite gestellt.

Berlins Goalie Jake Hildebrandt reagiert mehrmals stark

Dass die Panther nach den ersten 20 Minuten in der Uber-Arena einem 0:1-Rückstand nachlaufen mussten, hatte indes zwei entscheidende Gründe: Zum einen betrieben sie einen regelrechten Chancenwucher. Zum anderen erwischte Berlins Schlussmann Jake Hildebrandt einen regelrechten „Sahnetag“. Auch wenn die Hausherren durch Leo Pföderl bereits nach knapp 60 Sekunden die erste Gelegenheit in diesem Match verzeichnen konnten, waren im weiteren Verlauf die Panther einem oder gar mehreren Treffern deutlich näher. Einziges Problem: Sie bissen sich an Hildebrandt regelrecht die Zähne aus! Und war der Eisbären-Goalie doch einmal geschlagen, retteten für ihn die Querlatte (10./Schmölz).

Deutlich weniger gefordert war zunächst Hildebrandts Gegenüber Devin Williams. Was jedoch auf seinen Kasten kam, wurde - bis auf zwei Ausnahmen - zur sicheren Beute. Hatte der Deutsch-Amerikaner in der elften Minute noch das Glück auf seiner Seite, dass ein von Daniel Pietta abgefälschter Pföderl-Schuss noch am Pfosten landete, musste er sich kurz vor der ersten Pause doch noch geschlagen geben. Als Jandric auf die Strafbank geschickt wurde, dauerte es bis zur Berliner Führung gerade einmal fünf Sekunden. Ein Schuss von Ex-Panther Ty Ronning sprang von der Bande zurück in Richtung Ingolstädter Kasten, wo Frederik Tiffels blitzschnell reagierte - 1:0 (19.).

Ex-Panther Ty Ronning trifft das Lattenkreuz

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich vor den 13.812 Zuschauern wenig. Es gab auch weiterhin erstklassige Einschuss-Gelegenheiten hüben wie drüben. Einziger Unterschied: Hildebrandt (Berlin) und Williams (Ingolstadt) ließen in dieser Phase gar keinen Gegentreffer zu. Hatten die Hausherren in den ersten knapp zehn Minuten des Mitteldrittels ein leichtes Übergewicht und durch Erik Hördler (27.), Frederik Tiffels (29.), Mitch Reinke (31.) und Andreas Eder (32.) auch ein Chancenplus, drängte anschließend die French-Truppe wieder vehement auf den Ausgleich. Doch weder „Geburtstagskind“ Edwin Tropmann (32.) noch Daniel Schmölz (34.), Riley Sheen (35.), Peter Abbandonato (36.) oder Riley Sheen (37.) brachten das Runde im Eckigen unter. Dies hätte sich kurz darauf beinahe gerächt, als erst Ty Ronning das Lattenkreuz anvisierte (37.) und dann Liam Kirk in Überzahl am starken Williams scheiterte (40.).

Endgültig auf die Verliererstraße gerieten die Gäste dann in der 45. Minute: Bei einem schnellen Konter nutzte Manuel Wiederer ein Zuspiel von Andreas Eder zum 2:0! Da anschließend ERCI-Angreifer Austen Keating, der immer noch ohne einen Scorerpunkt ist, bei seinem Alleingang an Hildebrandt scheiterte (51.), sowie Berlins Markus Vikingstad 56 Sekunden vor der Schlusssirene ins mittlerweile verwaiste Panther-Gehäuse traf, mussten die Oberbayern die Rückfahrt mit leeren Händen antreten.

ERC Ingolstadt: Williams - Breton, Ellis; Jandric, Hüttl; Preto, Tropmann - Sheen, Powell, Agostino; Barber, Abbandonato, Schmölz; Keating, Pietta, Ph. Krauß; J. Krauß, Smallwood, Kharboutli; Hauf. - Tore: 1:0 Tiffels (19./PP), 2:0 Wiederer (45.), 3:0 Vikingstad (60.). - Zuschauer: 13.812.