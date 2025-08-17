Gäuboden-Cup: ERC Ingolstadt unterliegt auch den Straubing Tigers mit 1:3

Der ERC Ingolstadt hat auch sein zweites Match beim Gäuboden-Cup in Straubing verloren. Im Spiel um Platz drei unterlagen die Oberbayern am Sonntagnachmittag den heimischen Tigers mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Bereits zuvor hatten sich die Nürnberg Ice Tigers durch einen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Augsburg den Turniersieg gesichert. Für den ERCI geht es nun am Montag ins einwöchige Trainingslager nach Latsch, in dessen Rahmen zwei weitere Testspiele anstehen.

Im Vergleich zur Begegnung am Freitag gegen die Nürnberg Ice Tigers hatte Panther-Cheftrainer Mark French die Rotationsmaschine kräftig angeworfen. Während die Verteidiger Alex Breton und Morgan Ellis sowie die Angreifer Myles Powell und Daniel Schmölz diesmal pausieren durften, rutschen Leon Hüttl, Daniel Pietta und Kenny Agostino wieder zurück in den Kader. Zwischen den Pfosten stand - wie im Vorfeld angekündigt - Neuzugang Brett Brochu, der damit sein Debüt für die Oberbayern feierte.

Panther-Torhüter Brett Brochu mit zwei starken Paraden

Die erste Gelegenheit in dieser Partie ging auch gleich auf das Konto der Gäste. Jakin Smallwood gab einem Preto-Schuss noch eine Richtungsänderung. Doch die Scheibe zischte knapp am Kasten von Tigers-Goalie Florian Bugl vorbei (3.). Nachdem der Deutsch-Kanadier unmittelbar darauf mit der Strafbank des Straubinger Eisstadions Bekanntschaft machte, konnte sich auch Bugls Gegenüber Brochu auszeichnen - und wie! Gleich zweimal reagierte der 22-Jährige erstklassig - unter anderem gegen Verteidiger Nicolas Beaudin (6.). In der Folge lieferten sich beide Teams eine ausgeglichene Partie, in welcher weitere hochkarätige Gelegenheiten zunächst ausblieben. Ingolstadt agierte gerade defensiv überaus konzentriert und hielt die Hausherren mit seinem frühen Forechecking zumeist vom eigenen Gehäuse entfernt. Gerade zu einem Zeitpunkt, als sich das French-Team wieder ein leichtes Übergewicht und Chancenplus erspielte (Hauf/15. und Spornberger/16.), gingen die Niederbayern in Führung. Mit einem Akteur mehr auf dem Eis (Spornberger saß in der „Kühlbox“) traf Rückkehrer Stefan Loibl zum 1:0 (19.).

Unterzahlspiel bleibt das „Sorgenkind“

Dass die Panther während der Vorbereitung erneut an ihrem letztjährigen „Sorgenkind“, dem Unterzahl-Spiel, ordentlich feilen müssen, wurde auch in der 29. Minute deutlich: Erneut bei „Vier-gegen-Fünf“ musste Brochu hinter sich greifen. Nachdem seine Vorderleute den Puck nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten, bedankte sich Beaudin mit dem 2:0. Bereits eine Zeigerumdrehung später hätte Peter Abbandonato den ERCI wieder zurück in dieses Match bringen können. Doch sein Abschluss landete nur an der Querlatte. Besser machte es hingegen Austen Keating zu Beginn des Schlussabschnitts. Ebenfalls im Powerplay verkürzte der Goalgetter auf 1:2 aus Ingolstädter Sicht, indem er einen Hüttl-Schuss noch entscheidend abfälschte (43.). In der 52. Minute war der alte Zwei-Tore-Abstand jedoch wieder hergestellt: nachdem die Unparteiischen einen Stockschlag an Hüttl zuvor nicht geahndet hatten, stellte Josh Melnick im Nachsetzen auf 3:1. Dabei blieb es, da auch der letzte Versuch, Brochu anstelle eines sechsten Feldspielers vom Eis zu nehmen, wirkungslos verpuffte. (AZ)

ERC Ingolstadt: Brochu - Hüttl, Ruopp; Tropmann, Jandric; Preto, Spornberger - Barber, Abbandonato, Agostino; Ph. Krauß, Girduckis, Sheen; J. Krauß, Pietta, Keating; Kharboutli, Smallwood, Hauf; Schindler. - Tore: 1:0 Loibl (19./PP), 2:0 Beaudin (29./PP), 2:1 Keating (43./PP), 3:1 Melnick (52.)