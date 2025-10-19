Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen setzt gegen Pfaffenhofen ein dickes Ausrufezeichen

Ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Ehekirchen am Sonntag in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gesetzt. Gegen den FSV Pfaffenhofen kamen die Schützlinge des Trainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer zu einem etwas überraschenden, aber verdienten 3:1-Erfolg.

Einen schönen und offenen Schlagabtausch sahen die rund 300 Zuschauer von Beginn an. Nach sieben Minuten tauchte Michael Senger allein vor Moritz Maiershofer auf. Der FCE-Schlussmann parierte erst gegen den FSV-Mittelfeld-Strategen und dann den Ex-Ehekirchener Gabriel Hasenbichler im Nachschuss. Einige Minuten später sah Christoph Hollinger den aufgerückten Eduard Hardok, der allerdings aus 14 Metern knapp am langen Eck vorbeischoss. Nach 20 Minuten fasste sich Senger ein Herz und zog ab. Der Ehekirchener Keeper konnte den Ball gerade noch an die Latte lenken. Gegen den Nachschuss von Hasenbichler, der zur Führung einköpfte, war Maiershofer aber machtlos. Ehekirchen ließ sich von diesem Rückstand nicht verunsichern. Gleich im nächsten Angriff glichen die Schwarz-Weißen durch einen Ledl-Kopfball nach einer Burkhardt-Flanke aus. Nach 35 Minuten konnte sich Maiershofer bei einem Schuss von Hasenbichler erneut auszeichnen, als er diesen aus der Ecke fischte.

Ehekirchens Torhüter Moritz Maiershofer steht mehrfach im Blickpunkt

Gleich nach dem Wiederbeginn stand der Goalie der Hausherren abermals im Blickpunkt, als er einen Schuss von Brudtloff aus dem Kreuzeck holte. In der Schlussphase erhöhte das Heimteam dann die Intensität. In der 75. Minute setzte sich Christoph Hollinger schön auf der Grundlinie durch und sah am Fünf-Meter-Raum Leon Lauber, welcher zum 2:1 einschob. Direkt im nächsten Angriff flankte Matthias Schaff auf Christoph Hollinger. Dessen Kopfball konnte Moritz Köhler gerade noch entschärfen. Weniger Glück hatte der FSV-Torhüter in der 79. Minute, als ein Burkhardt-Freistoß von Julian Hollinger auf seinen Bruder Christoph verlängert wurde, dieser an seinem Gegenspieler vorbeiging und zum vorentscheidenden 3:1 traf.. Im Anschluss machte Ehekirchen hinten dicht. Lediglich Brudtloff konnte mit einem Kopfball nochmals für etwas Gefahr sorgen. Allerdings stellte er damit den starken Ehekirchener Keeper vor keine Probleme. (mb/AZ)

FC Ehekirchen: Maiershofer, Hardok, Ledl, Chr. Hollinger (90.+5 Bauer), Schaff, Lauber, T. Vollnhals, Füger, J. Hollinger (80. Schmid), Schaller (84. Ettenreich), Burkhardt. - Zuschauer: 300.