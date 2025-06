FC Ehekirchen: Trainer Max Käser hofft auf „solides“ Ergebnis trotz schwerer Beine

Wenn Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am Freitag (19 Uhr) auf dem Sportgelände der Grund- und Mittelschule die zweite Garnitur des FC Gundelfingen zum Testspiel empfängt, dann haben die Schützlinge des neuen Trainer-Duos Max Käser/Jonas Halbmeyer bereits zahlreiche Kilometer in ihren Beinen. „Der Eindruck nach den ersten beiden Wochen ist richtig gut. Die Jungs ziehen voll mit und geben alle Vollgas“, resümiert Käser. Aktuell sei die Mannschaft „noch in der Findungsphase, zumal auch immer wieder der eine oder andere Testspieler im Training dabei ist“. Ein Prozess, der sich freilich noch einige Zeit hinziehen dürfte, da der Kader „sicherlich noch nicht endgültig steht. Wir halten weiterhin Ausschau nach Verstärkungen“.

