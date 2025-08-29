Icon Menü
Der FC Ehekirchen verliert in der Fußball-Landesliga Südwest beim TSV Dachau mit 0:5

Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: 0:5-Klatsche für den FC Ehekirchen in Dachau

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kassiert am Freitagabend beim TSV Dachau eine deutliche 0:5-Schlappe. Dabei ist die Partie bis zur 37. Minute noch völlig offen.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Hatte in der Anfangsphase beim Gastspiel in Dachau die Führung auf dem Kopf: Ehekirchens Christoph Hollinger.
    Hatte in der Anfangsphase beim Gastspiel in Dachau die Führung auf dem Kopf: Ehekirchens Christoph Hollinger. Foto: Daniel WORSCH

    Ein Schritt vor, ein Schritt zurück: Unter diesem Motto verläuft für den Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen bislang die Saison 2025/26. Hatten die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer am vergangenen Sonntag gegen den VfB Durach noch eine tolle Leistung abgeliefert und einen verdienten 4:1-Erfolg eingefahren, folgte am Freitagabend wieder eine „Bruchlandung“. Beim bis dato punktgleichen TSV Dachau setzte es am Ende eine deutliche 0:5-Niederlage.

