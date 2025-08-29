Landesliga Südwest: 0:5-Klatsche für den FC Ehekirchen in Dachau

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück: Unter diesem Motto verläuft für den Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen bislang die Saison 2025/26. Hatten die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer am vergangenen Sonntag gegen den VfB Durach noch eine tolle Leistung abgeliefert und einen verdienten 4:1-Erfolg eingefahren, folgte am Freitagabend wieder eine „Bruchlandung“. Beim bis dato punktgleichen TSV Dachau setzte es am Ende eine deutliche 0:5-Niederlage.

