FC Ingolstadt: Gegen das Schlusslicht unter Zugzwang

Nach der Länderspielpause erwartet der FC Ingolstadt am Samstag (14.03 Uhr) den Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 im Audi-Sportpark. Für beide Teams könnte es eine richtungsweisende Woche werden. Mit einem Sieg könnten die Schanzer ins Mittelfeld des Klassements vorrücken und für die darauffolgenden Partien beim TSV Havelse (Mittwoch, 19 Uhr) und gegen den SV Wehen-Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr) Selbstvertrauen tanken. Sollte ihnen hingegen der erste Sieg nicht gelingen, würden sie im Tabellenkeller feststecken.

