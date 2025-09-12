Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der FC Ingolstadt erwartet am Samstag Drittliga-Schlusslicht 1. FC Scweinfurt

Fußball

FC Ingolstadt: Gegen das Schlusslicht unter Zugzwang

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt empfängt am Samstag das tor- und punktlose Schlusslicht 1. FC Schweinfurt. Dabei zählt für das Wittmann-Team nur ein „Dreier“.
Von Roland Geier
    • |
    • |
    • |
    Wird dem FC Ingolstadt weiterhin fehlen: Linus Rosenlöcher.
    Wird dem FC Ingolstadt weiterhin fehlen: Linus Rosenlöcher. Foto: Roland Geier

    Nach der Länderspielpause erwartet der FC Ingolstadt am Samstag (14.03 Uhr) den Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 im Audi-Sportpark. Für beide Teams könnte es eine richtungsweisende Woche werden. Mit einem Sieg könnten die Schanzer ins Mittelfeld des Klassements vorrücken und für die darauffolgenden Partien beim TSV Havelse (Mittwoch, 19 Uhr) und gegen den SV Wehen-Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr) Selbstvertrauen tanken. Sollte ihnen hingegen der erste Sieg nicht gelingen, würden sie im Tabellenkeller feststecken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden