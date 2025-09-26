Icon Menü
Der FC Ingolstadt gastiert am Samstag beim MSV Duisburg

Fußball

Der FC Ingolstadt steht in Duisburg vor einer hohen Hürde

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt gastiert am Samstag beim Aufsteiger und Tabellenführer MSV Duisburg. Dabei kommt es auf beiden Seiten zu einem großen Wiedersehen.
Von Roland Geier
    Nach seinem Unterarmbruch in Cottbus steht Linksverteidiger Linus Rosenlöcher wieder zur Verfügung.
    Nach seinem Unterarmbruch in Cottbus steht Linksverteidiger Linus Rosenlöcher wieder zur Verfügung. Foto: Roland Geier

    Der FC Ingolstadt steht am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenführer MSV Duisburg vor einer schweren Aufgabe. Der Aufsteiger hat aktuell nicht nur die beste Offensive, sondern auch die zweitbeste Defensive der 3. Liga. In Duisburg kommt es zudem zum Wiedersehen mit ehemaligen FCI-Spielern Maximilian Dittgen, Dennis Borkowski, Tim Heike und Patrick Sussek. Zudem kehren Ingolstadts Sportdirektor Ivica Grlic und Co-Trainer Ilia Gruev an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

