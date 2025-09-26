Der FC Ingolstadt steht in Duisburg vor einer hohen Hürde

Der FC Ingolstadt steht am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenführer MSV Duisburg vor einer schweren Aufgabe. Der Aufsteiger hat aktuell nicht nur die beste Offensive, sondern auch die zweitbeste Defensive der 3. Liga. In Duisburg kommt es zudem zum Wiedersehen mit ehemaligen FCI-Spielern Maximilian Dittgen, Dennis Borkowski, Tim Heike und Patrick Sussek. Zudem kehren Ingolstadts Sportdirektor Ivica Grlic und Co-Trainer Ilia Gruev an ihre alte Wirkungsstätte zurück.
