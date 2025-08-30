1:1 in Cottbus: Der FC Ingolstadt muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten

Der FC Ingolstadt muss auch nach dem vierten Spieltag in der 3. Liga weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Die Schützlinge von Trainerin Sabrina Wittmann kamen beim FC Energie Cottbus am Ende über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus und befinden sich damit weiterhin in den hinteren Tabellenregionen.

Im Vergleich zur vorangegangenen Partie gegen Hansa Rostock (1:1) nahm Wittmann nur eine Änderung vor: Neuzugang Linus Rosenlöcher kehrte für Youngster Elias Decker zurück in die Anfangsformation. Bitter aus FCI-Sicht: Bereits in der neunten Minute musste Rosenlöcher aufgrund einer Armverletzung den Platz schon wieder verlassen und wurde von Yannick Deichmann ersetzt. Nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde mit Chancen auf beiden Seiten gingen die Hausherren schließlich in der 35. Minute in Führung. Nachdem Deichmann eine Flanke im eigenen Strafraum mit dem Arm geblockt hatte, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Kapitän Tolcay Cigerci ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und traf zum 1:0!

Ingolstadts Fredrik Carlsen erzielt den Ausgleich

Die Schanzer schüttelten sich in der Pause und kamen schließlich in der 61. Minute - quasi aus dem „Nichts“ - zum 1:1-Ausgleich. Nach einer scharfen Flanke von Mattis Hoppe an den „langen Pfosten“ stand Fredrik Carlsen goldrichtig und überwand Energie-Keeper Alexander Sebald. Wenn ein Team in der Folge näher am Sieg war, dann der FC Ingolstadt. Erst scheiterte Angreifer Mads Borchers aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Sebald (83.), dann klatschte ein 16-Meter-Schuss des eingewechselten Yann Sturm nur an den Pfosten (88.).

„Wir hatten uns heute sicherlich mehr vorgenommen und wollten mit einem Dreier nach Hause fahren. Letztlich war es ein kämpferisch geprägtes und ausgeglichenes Spiel. Im Großen und Ganzen können wir mit unserer Leistung aber zufrieden sein“, resümierte FCI-Abwehrspieler Mattis Hoppe nach dem Schlusspfiff am Mikrofon bei MagentaSport. (AZ)

Energie Cottbus: Sebald - Rorig, Campulka (65. Duah), Awortwie-Grant, Guwara (72. Borgmann) - Pelivan - Jon. Hofmann, Bosiaris (65. Tattermusch) - Tolcay Cigerci, E. Engelhardt (82. Thiele), Butler (65. Moustfa).

FC Ingolstadt 04: Ponath - Hoppe, S. Lorenz, Scholz, Rosenlöcher (9. Deichmann) - Fröde - Costly (67. G. Christensen), Kaygin (46. Plath), Besuschkow, Carlsen - Borchers (86. Kügel).

Tore: 1:0 Tolcay Cigerci (35./Handelfmeter), 1:1 Carlsen (61.). - Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim). - Zuschauer: 10.631.