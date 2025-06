Fußball Der FC Ingolstadt ist in die Saison-Vorbereitung gestartet

Cheftrainerin Sabrina Wittmann kann am Dienstag 23 Akteure zum Auftakt begrüßen. Der personelle Aderlass geht hingegen weiter. Am Dienstag geht es in Karlshuld gegen dem VfB Eichstätt.