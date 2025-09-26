Kreisliga Ost: FC Rennertshofen fährt mit breiter Brust zum starken Aufsteiger

Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf den FC Rennertshofen eine echte Bewährungsprobe in der Kreisliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer ist beim BSV Berg im Gau zu Gast, der als Aufsteiger bisher eine bemerkenswerte Saison absolviert. Mit 19 Punkten aus neun Begegnungen belegt das Team von Spielertrainer Martin Froncek aktuell den dritten Tabellenplatz und ist damit weiterhin ungeschlagen. Der FCR rangiert hingegen mit zwölf Zählern im Tabellenmittelfeld auf Platz neun, hat aber durch den jüngsten 2:1-Erfolg gegen den SC Griesbeckerzell neuen Rückenwind bekommen.

