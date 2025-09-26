Icon Menü
Der FC Rennertshofen steht in der Kreisliga Ost vor einer schweren Aufgabe in Berg im Gau

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: FC Rennertshofen fährt mit breiter Brust zum starken Aufsteiger

Fußball-Kreisligist FC Rennertshofen fordert den immer noch ungeschlagenen BSV Berg im Gau heraus. Bereits am Samstag trifft der SV Klingsmoos auf Spitzenreiter FC Affing.
    Auf seinen Torriecher hofft der FC Rennertshofen auch am Sonntag beim schweren Gastspiel in Berg im Gau: Simon Pickhard (Mitte).
    Auf seinen Torriecher hofft der FC Rennertshofen auch am Sonntag beim schweren Gastspiel in Berg im Gau: Simon Pickhard (Mitte). Foto: Daniel Worsch

    Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf den FC Rennertshofen eine echte Bewährungsprobe in der Kreisliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer ist beim BSV Berg im Gau zu Gast, der als Aufsteiger bisher eine bemerkenswerte Saison absolviert. Mit 19 Punkten aus neun Begegnungen belegt das Team von Spielertrainer Martin Froncek aktuell den dritten Tabellenplatz und ist damit weiterhin ungeschlagen. Der FCR rangiert hingegen mit zwölf Zählern im Tabellenmittelfeld auf Platz neun, hat aber durch den jüngsten 2:1-Erfolg gegen den SC Griesbeckerzell neuen Rückenwind bekommen.

