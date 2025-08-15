Icon Menü
Der FC Rennertshofen trifft in der Fußball-Kreisliga Ost auf den FC Gerolsbach

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Mutzbauer will das Schlusslicht nicht unterschätzen

In der Fußball-Kreisliga Ost erwartet der FC Rennertshofen den FC Gerolsbach, der punktlos am Tabellenende liegt. Der SV Klingsmoos muss beim BC Adelzhausen antreten.
    Wollen gegen den FC Gerolsbach den zweiten Saisonsieg einfahren: Simon Pickhard (rechts) und der FC Rennertshofen.
    Wollen gegen den FC Gerolsbach den zweiten Saisonsieg einfahren: Simon Pickhard (rechts) und der FC Rennertshofen. Foto: Daniel Worsch

    Eigentlich kann der Rennertshofener Trainer Tommy Mutzbauer mit dem Saisonstart zufrieden sein. Mit drei Punkten aus zwei Spielen steht man in dieser sehr frühen Saisonphase der Kreisliga Ost doch im soliden Mittelfeld. Dennoch zeigt sich der Coach nach der Niederlage gegen den TSV Rain II (2:3) selbstkritisch: „Da war eigentlich mehr drin. Es schmerzt ein bisschen, dass wir am Ende nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen haben“, so Mutzbauer.

