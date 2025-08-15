Kreisliga Ost: Mutzbauer will das Schlusslicht nicht unterschätzen

Eigentlich kann der Rennertshofener Trainer Tommy Mutzbauer mit dem Saisonstart zufrieden sein. Mit drei Punkten aus zwei Spielen steht man in dieser sehr frühen Saisonphase der Kreisliga Ost doch im soliden Mittelfeld. Dennoch zeigt sich der Coach nach der Niederlage gegen den TSV Rain II (2:3) selbstkritisch: „Da war eigentlich mehr drin. Es schmerzt ein bisschen, dass wir am Ende nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen haben“, so Mutzbauer.

Tommy Mutzbauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis