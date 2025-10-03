Icon Menü
Der kriselnde FC Ingolstadt empfängt am Samstag den SSV Ulm

Fußball

FC Ingolstadt: Zum Punkten gezwungen

Auch nach dem 2:2-Remis in Verl bleibt die sportliche Lage beim FC Ingolstadt weiter bedrohlich. Am Samstag gegen Ulm zählt deshalb nur ein Sieg.
Von Roland Geier
    • |
    • |
    • |
    Bittere Diagnose: Ingolstadts Stammkeeper Markus Ponath hat sich in Verl einen Mittelhandbruch zugezogen und muss operiert werden.
    Bittere Diagnose: Ingolstadts Stammkeeper Markus Ponath hat sich in Verl einen Mittelhandbruch zugezogen und muss operiert werden.

    Nach dem 2:2-Remis am Mittwoch beim SC Verl ist die sportliche Lage beim FC Ingolstadt weiter bedrohlich. Nach neun Spieltagen stehen die Schanzer mit acht Zählern auf Abstiegsplatz 17. „Wir sind gerade in einer total schwierigen Situation. Man merkt, dass die Leichtigkeit etwas fehlt“, sagt Verteidiger Simon Lorenz. Der 28-Jährige rettete in der letzten Sekunde der Nachspielzeit in Verl mit seinem Kopfballtreffer zumindest noch einen Zähler.

