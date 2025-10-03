FC Ingolstadt: Zum Punkten gezwungen

Nach dem 2:2-Remis am Mittwoch beim SC Verl ist die sportliche Lage beim FC Ingolstadt weiter bedrohlich. Nach neun Spieltagen stehen die Schanzer mit acht Zählern auf Abstiegsplatz 17. „Wir sind gerade in einer total schwierigen Situation. Man merkt, dass die Leichtigkeit etwas fehlt“, sagt Verteidiger Simon Lorenz. Der 28-Jährige rettete in der letzten Sekunde der Nachspielzeit in Verl mit seinem Kopfballtreffer zumindest noch einen Zähler.

