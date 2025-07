Der Ostend-Cup: Mehr als „nur“ Fußball

In einem sozial benachteiligten Stadtteil braucht es oft mehr als nur gute Ideen — es braucht engagierte Menschen. Genau das bewiesen wieder einmal zahlreiche Jugendliche, die sich aktiv an der Planung, Organisation und Durchführung des Ostend-Cups, einem Hobbyfußball-Turnier für Kinder und Jugendliche auf dem Minispielfeld an der Berliner Straße beteiligen. Ihr Engagement zeigt Wirkung: für die Teilnehmenden, für sie selbst und für das gesamte Gemeinwesen.

Der Ostend-Cup, der bereits seit 2001 einen festen Platz im Jahreskalender des Stadtteil-Managements findet, ist von enormer Bedeutung im von sozialen Herausforderungen geprägten Ostend. „Das Turnier ist für alle Kinder und Jugendlichen aus unserem Stadtteil zugänglich und ist kostenfrei. Es spricht auch diejenigen an, die keinen Zugang zu Vereinen finden und stärkt den Zusammenhalt im Quartier“ erklärt Stadtteilmanager Marek Hajduczek. Besonders stolz ist er darauf, dass die Jugendlichen dieses Angebot nicht nur nutzen, sondern selbst mitgestalten - von der Plakatgestaltung und Verteilung, über die Bestellung von Pokalen und Bällen, bis hin zur Reparatur der Fangnetze und Müllsammel-Aktionen am und rund um das Minispielfeld.

Dabei erwerben die Jugendlichen laut Hajduczek wertvolle Kompetenzen: „Sie lernen, Projekte zu planen, im Team zu arbeiten, Konflikte zu lösen und auch in schwierigen Situationen dranzubleiben. Sie üben, mit anderen zu kommunizieren, Kompromisse zu schließen und kreative Lösungen für Probleme zu finden.“ Dieses Engagement fördert nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern wirkt auch positiv auf das Gemeinwesen: Angebote, die von Jugendlichen mitgestaltet werden, treffen die Bedürfnisse der Zielgruppe besser, werden stärker genutzt und stärken das „Wir-Gefühl“ im Quartier – davon ist Hajduczek überzeugt.

Sportlich nahmen fast 100 Teilnehmer in 14 Teams und drei Altersgruppen teil. Souverän sicherte sich hierbei „FC Street Footballer“ ungeschlagen den Turniersieg in der Altersgruppe eins, der Sieben- bis Elfjährigen. Deutlich spannender ging es bei den Zehn bis 14-Jährigen zu. Dort wurde der Turniersieger erst im Entscheidungsspiel zwischen „FC Nord African“ und „Remontada“ ermittelt. Obwohl letztgenannter Mannschaftsname aus dem Spanischen übersetzt „Aufholjagd“ bedeutet, war diese Bedeutung im Spiel um den Turniersieg nicht Programm, denn man musste sich knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Dramatisch ging es im Finale der „Großen“ in der Altersgruppe drei zu, in dem sich „Unity 6“ und „Die Balkaner“ gegenüberstanden. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit führten die Kicker mit Wurzeln am Balkan vermeintlich sicher mit 3:0, ehe innerhalb weniger Sekunden der Gegner zwei Tore erzielte. Mit diesem psychologischen Vorteil erkämpfte sich „Unity 6“ zunächst den Ausgleich und in der anschließenden Verlängerung sogar noch per „Golden Goal“ den Sieg bei den 14- bis 18-Jährigen. Die drei besten Teams jeder Altersgruppe durften sich dabei über Pokale und Gutscheine freuen. Ebenso wurden die jeweils besten Torschützen, Torhüter und Spieler ausgezeichnet.

„Super Sommerwetter, viele aktive Teilnehmer, keine schweren Verletzungen und ein friedliches Turnier ohne negative Zwischenfälle: Unser Ostend-Cup ist nicht nur Treffpunkt für Spiel und Bewegung, sondern auch ein Ort der Integration, der Begegnung und der Persönlichkeits-Entwicklung“, lautet das positive Fazit Hajduczeks über die mittlerweile 29. Auflage des Hobbyfußball-Turnieres. (bo)