Kreisklasse Neuburg: Für den SC Rohrenfels geht es „nur“ um den Klassenerhalt

Der SC Rohrenfels steht in der Kreisklasse Neuburg derzeit mit dem Rücken zur Wand. Nach einem schwierigen Saisonstart, der von personellen Problemen, Verletzungen und überraschenden Abgängen geprägt war, rangiert der SCR aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet nun auswärts die TSG Untermaxfeld – ein Gegner mit Qualität, aber auch einer besonderen Brisanz: Dort steht mit Matthias Stegmair ausgerechnet der ehemalige Rohrenfelser Coach (mindestens) an der Seitenlinie.

Nach einem Sieg zum Saisonstart folgten für die Mannschaft von Spielertrainer Reinhold Armbrust gleich fünf Niederlagen in Folge. Das hat Spuren hinterlassen, aber nicht die Moral gebrochen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der Ergebnisse erstaunlich gut. Für die Lage, in der wir sind, ist das alles andere als selbstverständlich“, sagt Armbrust. „Natürlich bin ich persönlich so viele Niederlagen nicht gewohnt. Aber wir wissen, woran es liegt – und dass wir es besser können.“

Unerfahrenheit und personelle Engpässe in den ersten Wochen

Unerfahrenheit und personelle Engpässe prägten die ersten Wochen. Dass es in dieser Saison bislang so schwierig lief, kommt für den 41-jährigen Coach nicht völlig überraschend, wenngleich das Ausmaß der Probleme kaum vorhersehbar war. Kurz vor Transferschluss musste der SCR mehrere Stammspieler ziehen lassen. Dazu kamen noch mehrere Verletzungen. So sah sich Armbrust gezwungen, den Kader immer wieder mit Spielern aus der eigenen Jugend und zweiten Mannschaft aufzufüllen. „Da passieren zwangsläufig Fehler. Aber das ist Teil des Lernprozesses.“ Die Bilanz zeigt, dass die meisten Partien nur knapp verloren gingen, oft aufgrund individueller Aussetzer oder unglücklicher Aktionen. „Wir sind nicht an die Wand gespielt worden. Wir haben uns die Gegentore meist selbst eingebrockt“, resümiert Armbrust.

Trotz der sportlichen Misere blieb die Stimmung in der Truppe - wie bereits erwähnt - erstaunlich stabil. „Das Umfeld im Verein stimmt. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich für den SC Rohrenfels entschieden habe“, betont Armbrust und ergänzt: „Die Struktur passt, das Drumherum hat mir direkt getaugt.“ Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Es hat nur ein wenig Überzeugungskunst bei meiner Frau gebraucht.“ In den vergangenen Spielen fehlte dem SCR oft nur das Quäntchen Glück. Ein verschossener Elfmeter hier, ein unnötiger Handelfmeter da. Die Liste der unglücklichen Aktionen ist lang.

Am Samstag geht es gegen den Ex-Trainer

Am Sonntag wartet mit der TSG Untermaxfeld nun ein Gegner, der mit neun Punkten aus den ersten sieben Partien solide in die Saison gestartet ist und aktuell auf Rang neun liegt.. „Die Motivation wird vielleicht ein Stück größer sein als in anderen Spielen, da es gegen den Ex-Coach geht. Grundsätzlich verfügen die Untermaxfelder über individuell starke Einzelspieler“, weiß Armbrust, der seinen Schützlingen gleichzeitig Mut machen will: „Wenn wir nach vorne spielen, mutig sind und die einfachen Fehler abstellen, ist auf jeden Fall etwas möglich.“ Das Ziel für den Rest der Saison ist indes beim SC Rohrenfels klar formuliert: der Klassenerhalt! „Wir wollen mindestens einen Gegner hinter uns lassen“, sagt Armbrust. Dafür müsse man „weiterarbeiten, geduldig bleiben und aus den Fehlern lernen“. Dementsprechend fährt der SCR mit einer klaren Mission ins Moos: Endlich die Wende einleiten und den Grundstein für den Klassenerhalt legen!

Die weiteren Partien im Überblick: Ebenfalls am Samstag (16 Uhr) erwartet die SG Münster/Holzheim den SV Waidhofen. Am Sonntag (15 Uhr) muss Schlusslicht SV Bertoldsheim bei der SG Straß/Illdorf ran, während in Burgheim das Derby zwischen dem heimischen Spitzenreiter Aufsteiger SV Bayerdilling auf dem Programm steht. Der FC Stauheim bekommt es in heimischen Gefilden mit der „Zweiten“ des FC Ehekirchen zu tun. Darüber hinaus empfängt der SC Ried den SV Steingriff. (hößl)