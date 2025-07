Stockschießen: Nachwuchs der TG Königsmoos zielt genau

Kürzlich fanden sich in Plattling die besten Nachwuchs-Zielschützen Bayerns ein, um ihre Meister in den Wertungsklassen U19, U17 und U14 im Zielwettbewerb zu ermitteln. Von der TG Königsmoos hatten sich gleich fünf Akteure über die Bezirksmeisterschaft für die „Bayerische“ qualifizieren können.

U14: In dieser Altersklasse lieferte Yannick Bauch mit seinen erst zehn Jahren zuerst einen soliden ersten Durchgang mit 111 Punkten ab. Im zweiten Durchgang steigerte sich der amtierende Bezirksmeister auf furiose 140 Zähler und holt sich mit einer Gesamtpunktzahl von 251 sensationell Bronze. Ebenfalls eine starke Leistung lieferte Leonardo Engel in beiden Durchgängen (121/127) an. Mit insgesamt 248 Zählern landete er auf einem tollen vierten Rang. Für beide Schützen bedeutete dies zugleich die direkte Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, welche am 13./14 September in Kühbach ausgetragen wird. Anton Hofmann konnte in seinem Debütjahr diesen Wettbewerb mit einem zufriedenstellenden 18. Platz abschließen.

U16: Sebastian Forstner beendete seine erste Meisterschaft auf einem guten 16. Platz

U19: Marc Ziegler lieferte eine gewohnt starke Performance ab. Mit jeweils 149 Punkten in beiden Durchgängen holt er sich in einem starken Teilnehmerfeld mit der Gesamtpunktzahl von 298 die Bronzemedaille. Damit löste er ebenfalls das Ticket für die deutschen Titelkämpfe. (bb)