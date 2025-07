German Challenge: Die beeindruckende Dominanz des JC Ritchie

Auch in der mittlerweile fünften Auflage der German Challenge im Wittelsbacher Golfclub hat es mit dem erhofften ersten Erfolg eines deutschen Golf-Profis nicht geklappt. Zwar belegte der 24-jährige Philipp Katich nach den vier Turniertagen mit beeindruckenden 15 Schlägen unter Par als bester Deutscher einen ausgezeichneten vierten Platz. Doch letztlich wurde nicht nur ihm, sondern dem gesamten Teilnehmerfeld von einem Akteur diie Show gestohlen: JC Ritchie! Der Südafrikaner zelebrierte auf dem „sehr schwierigen Platz“ (Ritchie) in Neuburg-Rohrenfeld während seiner vier Runden exakt das, wovon sowohl Hobby- als auch Profi-Golfer träumem: Kontinuität! Mit 67, 66, 65 sowie 66 Schlägen auf der abschließenden Schlussrunde stand auf dem Scorebaord ein schier unglaubliches Gesamtergebnis von 24 (!) Schlägen unter Paar. Damit ließ Ritchie seine beiden Hauptverfolger Joshua Berry und Tom Lewis (beide aus England) mit acht Schlägen Vorsprung hinter sich. Neben dem Siegerpokal durfte sich der 31-Jährige auch über einen Scheck in Höhe von 48.000 Euro freuen. Auf das Konto von Katich (“Mein großes Ziel in diesem Jahr war es, bei der German Challenge entsprechend zu performen. Und genau das ist mir glücklicherweise auch gelungen. Ich bin einfach nur glücklich.“) wanderten immerhin auch noch 16.500 Euro.

Starker Auftritt: Philipp Katich belegte bei der German Challenge als bester Deutscher den geteilten vierten Platz. Foto: Dirk Sing

„Dieser Sieg ist sehr wichtig für mich - nicht nur mit Blick auf die ‚Order of Merit‘, sondern auch um mir zu beweisen, dass ich wieder gewinnen kann“, sagte Ritchie bei der Siegerehrung auf der Terrasse des Wittelsbacher Golfclubs. „Es ist ein großer Erfolg für mich und mein Selbstbewusstsein. Es ist eine Weile her, dass ich gewinnen konnte. Es war eine harte Zeit und ich habe mich vor vier Jahren dazu entschlossen, weiter in Europa zu spielen – jetzt hat es sich ausgezahlt“, so die bisherige Nummer sechs des Rankings der „HotelPlanner-Tour“ (die German Challenge ist ein Turnier davon) weiter. Spätestens ab dem dritten Turniertag hatte sich Ritchie endgültig in einen Rausch gespielt.

Mit einem „Eagle“ auf der ersten Bahn die Nerven beruhigt

„Als mir dann am vierten und letzten Tag auf der ersten Spielbahn gleich ein ‚Eagle‘ (zwei Schläge unter Par, Anm. d. Red.) gelungen ist, hat das meine Nerven sofort beruhigt. Ich denke, dass das letztlich auch den Ausschlag für meinen Sieg gegeben hat“, resümierte der Südafrikaner, der vor allem den Golfplatz selbst in höchsten Tönen lobte: „Auch wenn es heute bei mir einfach ausgesehen hat: Der Platz ist richtig schwer zu spielen. Dennoch liebe ich es, hier zu sein.“ Ein Extra-Kompliment hatte der Turniersieger dementsprechend auch für das Greenkeeper-Team um „Chef“ Stefan Pallmann parat: „Ich habe gehört, dass es im Vorfeld ein Unwetter mit vielen Schäden gegeben hat. Gerade aus diesem Blickwinkel heraus ist der Platz wirklich in einem fantastischen Zustand.“

Der Moment des Erfolgs: JC Ritchie aus Südadfrika unter dem großen Applaus der zahlreichen Zuschauer nach seinem letzten Putt auf der 18. Spielbahn. Foto: Dirk Sing

Worte, die freilich auch Korbinian Kofler gerne vernahm. Auch der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, der mit seinem Organisationsteam sowie den rund 130 fleißigen Volunteers (Kofler: „Ohne die Hilfe unserer Volunteers wäre eine solche Veranstaltung überhaupt nicht durchzuführen.“) erneut ganze Arbeit geleistet hatte, zeigte sich von der sportlichen Darbietung des Siegers überaus beeindruckt: „Natürlich ist das eine wahnsinnige Leistung und zeigt, welch großartige Golfer wir auf dieser Challenge-Tour haben.“ Dass JC (Juan Carlo) Ritchie dabei in diesem Jahr den bisherigen Turnier-Rekord von Alejandro Del Rey (2022/17 Schläge unter Par) regelrecht pulverisierte, führte Kofler indes auf einen entscheidenden Grund zurück: „Ich denke, dass der Platz diesmal aufgrund der Temperaturen etwas leichter zu spielen war. Die Roughs waren niedriger beziehungsweise die Greens schneller, was gerade den Profis doch zugutekommt.“

„Fette" Beute: Auch die jungen Autogrammsammler - wie hier beim deutschen Olympia-Teilnehmer von 2020, Hurly Long (rechts), kamen voll auf ihre Kosten. Foto: Dirk Sing

Auch wenn es aus rein deutscher Sicht - wie bereits anfangs erwähnt - nicht zum ganz großen Coup reichte: Die „einheimischen“ Profis schlugen sich insgesamt mehr als wacker. Sechs Akteure schafften den „Cut“ nach dem zweiten Turniertag - fünf von ihnen (Philipp Katich, Tiger Christensen, Michael Hirmer, Tim Tillmanns und Hurly Long) landeten schließlich unter den „Top 23“. Der Augsburger Philipp Macionga belegte zudem den geteilten 53. Platz. „Das ist genau das, was wir sehen wollen. In Deutschland haben wir aktuell eine neue Generation, die noch etwas hineinwachsen muss. Mit etwas mehr Cleverness und Coolness sind es in einem oder zwei Jahren hoffentlich genau diese Profis, welche - mit etwas Glück - auch einmal eine solche Woche wie jetzt JC Ritchie erwischen und dann ganz oben stehen“, bilanzierte Kofler.

Das traditionelle Abschlussbild bei der German Challenge: Die fleißigen Volunteers mit dem diesjährigen Sieger im Wittelsbacher Golfclub, JC Ritchie (Mitte). Foto: Dirk Sing