Fußball-Kreisklasse Neuburg Kreisklasse Neuburg: Beim SV Bertoldsheim ist der Bann gebrochen

Das Tabellenschlusslicht der Kreisklasse Neuburg, SV Bertoldsheim, holt durch ein 1:1-Remis gegen die SG Feldheim/Genderkingen endlich seinen ersten Zähler in dieser Saison.