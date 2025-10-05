Icon Menü
Der SV Bertoldsheim holt in der Kreisklasse Neuburg seinen ersten Zähler

Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Beim SV Bertoldsheim ist der Bann gebrochen

Das Tabellenschlusslicht der Kreisklasse Neuburg, SV Bertoldsheim, holt durch ein 1:1-Remis gegen die SG Feldheim/Genderkingen endlich seinen ersten Zähler in dieser Saison.
    Der Bann ist gebrochen: Julian Englisch (rechts) und der SV Bertoldsheim holten gegen Jonas Landes und die SG Feldheim/Genderkingen ihren ersten Saisonpunkt. Foto: Daniel Worsch

    Durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Ried hat der SV Waidhofen in der Kreisklasse Neuburg punktemäßig zum Spitzenreiter TSV Burgheim aufgeschlossen. Auf Platz drei verbesserte sich die SG Münster/Holzheim.

