Kreisklasse Neuburg: Beim SV Bertoldsheim ist der Bann gebrochen

Durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Ried hat der SV Waidhofen in der Kreisklasse Neuburg punktemäßig zum Spitzenreiter TSV Burgheim aufgeschlossen. Auf Platz drei verbesserte sich die SG Münster/Holzheim.
Fußball-Kreisklasse Neuburg
