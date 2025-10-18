Donau/Isar: Der SV Karlshuld trumpft weiter auf

Der SV Karlshuld trumpft in der Kreisklasse 2 Donau/Isar weiter auf. Auch Spitzenreiter ST Scheyern konnte die Grünhemden nicht stoppen und musste mit einer 1:3-Niederlage die Heimreise antreten. Damit ist der SVK seit nunmehr fünf Spieltagen ungeschlagen.

Karlshuld schockte den Spitzenreiter bereits nach sechs Minuten, als Alex Libeg den Gästekeeper mit einem Heber zur Führung überlistete. Die Hausherren wirkten wie aufgedreht und erarbeiteten sich weitere gute Möglichkeiten. So vergab Tobias Walter im Strafraum aus kurzer Distanz (15.). Johannes Ansorge scheiterte mit einem Lupfer (23.) und auch Coach Florian Tarnick betrieb Chancenwucher, als er (24./30.) die Kugel nicht am Keeper vorbeibrachte (24./30.). „Das war die beste Halbzeit, die wir bisher gespielt haben“, sagte Spielertrainer Daniel Amrehn, der erst in der Schlussphase seinen großen Auftritt feierte.

Daniel Amrehn setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit übernahm Scheyern nun voll das Kommando, während die Grünhemden in der Abwehr Schwerstarbeit verrichten mussten. „Wir haben gekämpft und gerackert, was die Mannschaft schon seit Wochen auszeichnet und haben nichts anbrennen lassen“, lobte Tarnick seine Truppe für deren engagiertes Auftreten. Mitten in die Drangperiode der Gäste schlug der SVK zum zweiten Mal zu: Amrehn lupfte den Ball in den gegnerischen Strafraum und Libeg erhöhte auf 2:0 (81.). Brenzlig wurde es für den SVK nochmals, als Lukas Berger per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte (88.). In der Nachspielzeit zog Amrehn mit seinem Treffer zum 3:1 den Gästen dann endgültig den Zahn.