Donau/Isar: Karlshulder Heimserie hält auch gegen Haunwöhr

Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld hat auch am Freitag gegen den SV Haunwöhr seine Heimstärke unter Beweis gestellt und saisonübergreifend bereits zum 22. Mal in Folge den Platz als Sieger verlassen. Obwohl die Grünhemden mit 2:0 triumphierten, fand Spielertrainer Florian Tarnick ein Haar in der Suppe: „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten durchaus höher führen müssen. Mit dem zweiten Abschnitt bin ich hingegen keinesfalls zufrieden. Da passte vieles nicht.“

