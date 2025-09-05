Icon Menü
Der SV Karlshuld besiegt in der Kreisklasse 2 Donau/Isar den SV Haunwöhr mit 2:0-

Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: Karlshulder Heimserie hält auch gegen Haunwöhr

In der Fußball-Kreisklasse 2 Donau/Isar kommt der SV Karlshuld am Freitagabend im Aufsteigerduell gegen den SV Haunwöhr zu einem 2:0-Sieg.
Von Roland Geier
    Kam mit dem SV Karlshuld zu einem Heimsieg gegen den SV Haunwöhr: Dominic Berchermeier (links).
    Kam mit dem SV Karlshuld zu einem Heimsieg gegen den SV Haunwöhr: Dominic Berchermeier (links). Foto: Roland Geier

    Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld hat auch am Freitag gegen den SV Haunwöhr seine Heimstärke unter Beweis gestellt und saisonübergreifend bereits zum 22. Mal in Folge den Platz als Sieger verlassen. Obwohl die Grünhemden mit 2:0 triumphierten, fand Spielertrainer Florian Tarnick ein Haar in der Suppe: „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten durchaus höher führen müssen. Mit dem zweiten Abschnitt bin ich hingegen keinesfalls zufrieden. Da passte vieles nicht.“

