Fußball-Donau/Isar SV Karlshuld: Auftakt mit großem Selbstvertrauen

Aufsteiger SV Karlshuld ist am Sonntag in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Kreisklasse 2 gestartet. Mit welchem Ziel die Mösler an diese Aufgabe herangehen.