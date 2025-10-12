Donau/Isar: Spätes Glück für den SV Karlshuld

Für den SV Karlshuld war der FC Tegernbach immer schon ein heißes Pflaster. Auch diesmal war es für die rund 70 Zuschauer ein echter Krimi. Die Grünhemden traten vom Anpfiff weg mutig auf. In der 15. Minute wurde Karlshulds Coach Florian Tarnick im Strafraum vom Keeper von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Justin Kraus zur Führung. Der SV Karlshuld bestimmte danach weiter das Geschehen. Erst Mitte der ersten Hälfte kamen die Hausherren besser in diese Partie.

In der 52. Minute erzielte Alex Libeg die 2:0-Führung. Anscgließend hatte er sogar die Möglichkeit zum 3:0. Wer nun dachte, das Match sei für den SVK bereits gelaufen, wurde eines Besseren belehrt. Nachdem die Gastgeber durch Lukas Zeitler auf 1:2 verkürzt hatten (68.), begann der Leidensweg der Grünhemden. „So was haben wir noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit jede Aktion gegen uns gepfiffen hat“, reagierte Tarnick nach dem Schlusspfiff sichtlich angefressen. Auslöser war zweifelsohne, als Marco Haunschild einen Strafstoß bravourös um den Pfosten lenkte (75.). Der Referee ließ diesen jedoch wiederholen, was Christoph Rastberger zum 2:2 nutzte.

Beide Teams bekämpften sich in der Schlussphase mit Leidenschaft. Nach 90 Minuten sah es danach aus, als würde der SV Karlshuld mit leeren Händen die Heimfahrt antreten müssen: Korbinian Schatz markierte den 3:2-Führungstreffer. In der Nachspielzeit gelang aber erneut Libeg der verdiente Ausgleich (90.+8).