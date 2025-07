NR-Kicktipp: Verdienter Lohn für den SV Karlshuld

Es hätte beim SV Karlshuld rein sportlich betrachtet durchaus schlechter laufen können als in der abgelaufenen Saison. Während die zweite Mannschaft als Tabellenzweiter der B-Klasse 1 Donau/Isar den Aufstieg in die A-Klasse schaffte, sicherte sich die „Erste“ in jener Spielklasse (A-Klasse 3 Donau/Isar) die Meisterschaft und darf damit künftig wieder in der Kreisklasse auf Tore- und Punktejagd gehen. Doch damit freilich noch nicht genug. Als „Sahnehäubchen“ setzten sich die Mösler mit ihrem Spielertrainer Florian Tarnick auch noch bei unserem „NR-Kicktipp“ durch und sicherten sich damit den begehrten Siegerpreis: Elf Trainings-Fußbälle der Firma Erima von Sport Dünstl in Neuburg!

Zur Erinnerung: Alle Fußball-Mannschaften im Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau waren nacheinander aufgerufen, jeweils in unserer Samstagsausgabe zehn vorgegebene Begegnungen aus dem regionalen Fußball-Punktspielbetrieb zu tippen. Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gab es drei Punkte, während die richtige Tendenz (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) immer noch mit einem Zähler gewertet wurde. Bis Mitte April sah es danach aus, als könnte der FC Zell/Bruck fast schon einen Start-Ziel-Sieg ins Ziel retten. Mehrere Monate führte der spätere Kreisklassen-Absteiger, der seinen spielenden Co-Trainer Daniel Vetter ins Rennen geschickt hatte, mit elf Zählern die NR-Kicktipp-Tabelle an. Doch dann kam der FC Staudheim mit Kapitän Michael Luibl und stellte mit seinen 12 Punkten einen neuen Bestwert auf! Lange darüber freuen konnte sich der A-Klassen-Meister allerdings nicht, denn nur eine Woche später setzten Tarnick und der SV Karlshuld mit ihren 15 Zählern neue Maßstäbe. Ein beeindruckendes Ergebnis, das letztlich bis zum Saisonende nicht mehr überboten werden konnte.

Eine „rundum perfekte Saison“ für den SV Karlshuld

„Natürlich habe ich die letzten Wochen intensiv verfolgt, ob uns noch ein Team von der Spitze verdrängt. Glücklicherweise war das aber nicht mehr der Fall“, berichtet Tarnick, der dementsprechend von einer „rundum perfekten Saison“ für seinen SV Karlshuld sprechen konnte. „Ich habe ja seinerzeit als Kind beim SV Karlshuld mit dem Fußballspielen begonnen. Dass ich nun die Gelegenheit bekommen habe, im Seniorenbereich mit dem Team aufzusteigen, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt der 30-Jährige, der freilich zur offiziellen Gewinnübergabe bei Sport Dünstl in Neuburg selbst gekommen war, um seine „Trophäen“ von Junior-Chef Maxi Dünstl stolz in Empfang zu nehmen. „Im Hinblick auf die neue Spielzeit sind die neuen Trainingsbälle absolut perfekt. Sowohl unsere erste als auch zweite Mannschaft werden diese definitiv regelmäßig nutzen“, berichtet Tarnick. Hinsichtlich des Bildes bei der Übergabe der Bälle hatte der SVK-Torjäger und Coach in Personalunion indes noch einen besonderen Wunsch. „Ein Trikot des FC Bayern muss jetzt nicht unbedingt im Hintergrund mit drauf sein“, lachte Tarnick, der ein eingefleischter Anhänger des 1. FC Nürnberg ist.